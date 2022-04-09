В Пушкине росгвардейцы задержали похитителей мягких игрушек из автомата

В Пушкине сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали мужчин, которые украли из игрового автомата шесть мягких игрушек. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Само похищение игрушек произошло 7 апреля в торговом центре на Полковой улице. Двое пьяных мужчин пытались выиграть в автомате приз, но потерпели неудачу. После этого они наклонили устройство и достали из него шесть игрушек. Сложив трофеи в пакет, мужчины сбежали.