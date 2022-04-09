Девочка-«бабочка» нуждается в помощи

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Диана Гасанова, 9 лет.
Буллезный эпидермолиз.
Требуется лечение. Стоимость — 168 900 рублей.
«У Дианы почти всё тело покрыто ранами — они мокнут, гноятся, плохо заживают. Моя дочь — «бабочка», так называют детей с очень ранимой кожей. Это проявление тяжелого генетического заболевания. Оно не поддаётся полному исцелению, но есть возможность облегчить жизнь моей девочке — уже шесть лет мы получаем специальные перевязочные средства и высокопрофессиональную помощь от петербургских врачей. Спасибо всем читателям Русфонда, которые обеспечили нам такую ценную возможность.
Каждый раз после выписки из больницы Диана оживает: самочувствие улучшается, раны затягиваются, и она даже начинает набирать вес. Но, к сожалению, период ремиссии сменяется ухудшением. В марте Диана снова покрылась незаживающими, мокнущими, кровоточащими ранами по всему телу. Уже две недели у неё держится температура 39 градусов.
Я связалась с нашим лечащим врачом, он рекомендовал срочную госпитализацию. Но беда в том, что лечение буллезного эпидермолиза не оплачивается из средств ОМС. А самим нам не собрать нужную сумму. Прошу, помогите». Мариян Гасанова, Ханты-Мансийский AO.
Илья Богданов, педиатр детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):
«В настоящее время у Дианы отмечены обширное поражение кожного покрова, лихорадка и общая слабость. Девочке требуется госпитализация для обследования и проведения комбинированной антибактериальной и антимикотической терапии, курса парентерального питания и коррекции выявленных дефицитов».
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».