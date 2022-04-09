Девочка-«бабочка» нуждается в помощи

«У Дианы почти всё тело покрыто ранами — они мокнут, гноятся, плохо заживают. Моя дочь — «бабочка», так называют детей с очень ранимой кожей. Это проявление тяжелого генетического заболевания. Оно не поддаётся полному исцелению, но есть возможность облегчить жизнь моей девочке — уже шесть лет мы получаем специальные перевязочные средства и высокопрофессиональную помощь от петербургских врачей. Спасибо всем читателям Русфонда, которые обеспечили нам такую ценную возможность.

Каждый раз после выписки из больницы Диана оживает: самочувствие улучшается, раны затягиваются, и она даже начинает набирать вес. Но, к сожалению, период ремиссии сменяется ухудшением. В марте Диана снова покрылась незаживающими, мокнущими, кровоточащими ранами по всему телу. Уже две недели у неё держится температура 39 градусов.



Я связалась с нашим лечащим врачом, он рекомендовал срочную госпитализацию. Но беда в том, что лечение буллезного эпидермолиза не оплачивается из средств ОМС. А самим нам не собрать нужную сумму. Прошу, помогите». Мариян Гасанова, Ханты-Мансийский AO.



Илья Богданов, педиатр детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):



«В настоящее время у Дианы отмечены обширное поражение кожного покрова, лихорадка и общая слабость. Девочке требуется госпитализация для обследования и проведения комбинированной антибактериальной и антимикотической терапии, курса парентерального питания и коррекции выявленных дефицитов».

