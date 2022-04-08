А теперь три шайбы за три минуты. Как СКА сравнял счет в серии с ЦСКА

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





После поражения в первом матче с ЦСКА СКА выиграл во втором и 40 минут вел у москвичей в третьем. Казалось, что главный тренер армейцев с Невы Роман Ротенберг нашел подход к столь неудобному сопернику. Но потом произошли кошмарные девять минут, в течение которых петербуржцы пропустили пять шайб, а в финале еще и шестую, уже в пустые ворота, когда пытались забить гол престижа.

«Надо работать над тем, чтобы не было индивидуальных ошибок, и играть все 60 минут по нашей системе. Нужно доминировать всю игру. Мы умеем это делать и продолжим это делать. Через работу будем стремиться улучшить все компоненты игры», — говорил после игры Роман Ротенберг.



Похоже, главному тренеру СКА удалось донести до игроков свои мысли.

Помогли в том числе самые масштабные перестановки в составе в этом плей-офф. Нападающего первого звена Андрея Кузьменко перевели в третье, а его место занял силовой форвард Евгений Тимкин. Совсем из заявки из-за травмы пропал защитник второй пятерки Микко Лехтонен, лидер СКА по игровому времени. Вместо него вышел Никита Камалов, в последний раз появлявшийся в составе месяц назад в первом раунде против минского «Динамо» — мягко говоря, не самая равноценная замена. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после столь удачного третьего матча серии решил оставить состав без изменений.

Первый период прошел на равных. ЦСКА доминировал всего две минуты, когда удаление получил петербуржец Георгий Солянников за выброс шайбы. Но команде Романа Ротенберга удалось без особых проблем отбиться. У москвичей даже толком не получилось закрепиться в зоне.

Гораздо результативнее вышел второй период. У СКА забил сначала защитник Игорь Ожиганов, замкнувший передачу от Никиты Гусева сразу после вбрасывания. Затем сольным проходом от синей линии отличился Антон Бурдасов, оттеснив по ходу продвижения к воротам сразу двух защитников. Третью при розыгрыше большинства после комбинации забил Михаил Воробьев. На все это ушло у петербуржцев три минуты — по минуте на гол.



Но в отличие от СКА в предыдущем матче ЦСКА не развалился и сумел во втором периоде отыграть одну шайбу. Суперпас через всю площадку в стиле Вячеслава Фетисова от защитника Никиты Нестерова лег точно на клюшку Виталию Абрамову, который вышел один на один с вратарем армейцев с Невы Ларсом Юханссоном и без труда переиграл того.

На старте третьего периода ЦСКА добавил еще. Неудачную попытку петербуржцев вывести шайбу из своей зоны перехватил Андрей Светлаков, набросил на ворота, а там ее срезал в ворота Максим Соркин. Финальный штурм москвичей получился жарким. Опасно было до последней секунды. Лео Комаров мужественно лег на шайбу у борта. Как бы его не пинали и не пихали клюшками соперники, с места не сдвинулся. Финальная сирена зафиксировала победу СКА со счетом 3:2. Счет в серии равный — 2–2.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»