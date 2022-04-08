Три гола за три минуты помогли СКА обыграть ЦСКА и сравнять счет в серии

Победой хоккейного клуба СКА завершился четвертый матч финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА. Встреча проходила в Москве 8 апреля.
СКА выиграл со счетом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).
Голы за петербургский клуб забили Игорь Ожиганов (24 минута), Антон Бурдасов (26) и Михаил Воробьев (27 — в большинстве). У ЦСКА отличились голами Виталий Абрамов (31) и Максим Соркин (45).
Таким образом, счет в серии сравнялся 2–2. Пятый матч пройдет в Петербурге 10 апреля. Победит команда, которая первой выиграет четыре матча.