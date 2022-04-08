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    Три гола за три минуты помогли СКА обыграть ЦСКА и сравнять счет в серии

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    Победой хоккейного клуба СКА завершился четвертый матч финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА. Встреча проходила в Москве 8 апреля.

    СКА выиграл со счетом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).

    Голы за петербургский клуб забили Игорь Ожиганов (24 минута), Антон Бурдасов (26) и Михаил Воробьев (27 — в большинстве). У ЦСКА отличились голами Виталий Абрамов (31) и Максим Соркин (45).

    Таким образом, счет в серии сравнялся 2–2. Пятый матч пройдет в Петербурге 10 апреля. Победит команда, которая первой выиграет четыре матча.

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    Комментарии (2)

    VKuser1115940
    Пора все эти спортклубы выводить на хозрасчет.
    lexandr_5e4ce78957e84
    это что спортивный клуб армии обыграл центральный спортивный клуб армии ? ну и дела...
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