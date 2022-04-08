Госсовет Крыма предложил изымать собственность «недружественных» стран без компенсации

Госсовет республики Крым 8 апреля внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о принудительном изъятии имущества стран, включенных в список «недружественных», и связанных с ними иностранных граждан, без выплаты компенсации.



В пояснительной записке говорится, что «принятие законопроекта позволит обеспечить прекращение права собственности на имущество, находящееся на территории республики Крым и принадлежащие иностранным государствам и иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц, недружественные действия».

