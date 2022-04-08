Госсовет Крыма предложил изымать собственность «недружественных» стран без компенсации

Госсовет республики Крым 8 апреля внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о принудительном изъятии имущества стран, включенных в список «недружественных», и связанных с ними иностранных граждан, без выплаты компенсации.
В пояснительной записке говорится, что «принятие законопроекта позволит обеспечить прекращение права собственности на имущество, находящееся на территории республики Крым и принадлежащие иностранным государствам и иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц, недружественные действия».
Авторы предлагают отчуждать деньги, недвижимость, ценные бумаги, вклады и «иное имущество». Также в законопроекте прописаны полномочия субъектов самостоятельно определять порядок изъятия.
Отметим, что статья 35 Конституции РФ прямо говорит: «Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения».
Ранее президент РФ Владимир Путин в ответ на призывы к национализации энергетических активов России на Западе назвал это «обоюдоострым оружием».