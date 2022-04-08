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    От Брежнева и Кобзона до Фриске и Началовой. Самые пышные похороны Москвы

    Тысячи людей, перекрытое движение, кортежи и первые лица государства. Москва нечасто провожала кого-либо так, как проводила Жириновского.

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    8 апреля в Москве прощались с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Церемония прошла в Доме Союзов, на фасаде которого вывесили огромный портрет политика. Временно ограничивали выход со станции метро «Кропоткинская», проходы к храму Христа Спасителя и Государственной думе были перекрыты, дежурили сотрудники полиции. Из-за похоронного кортежа перекрывали и автодвижение.

    Впечатлившись масштабом, «Фонтанка» вспомнила, кто еще в обозримом прошлом удостоился пышного прощания в столице. Спойлер — не только политики.

    Леонид Брежнев

    Генсек ЦК КПСС, председатель президиума Верховного совета СССР Леонид Брежнев скончался 10 ноября 1982 года, на тот момент шел 76-й год. После обеда в сетке телепередач отменили все развлекательные и спортивные передачи, но гражданам о смерти Брежнева объявили только на следующий день. Был объявлен трехдневный национальный траур. Прощание проходило в Колонном зале Дома Союзов с 12 ноября до утра 15 ноября. В этот день в школах отменили занятия. Митинг памяти прошел на Красной площади. Когда гроб опустили в могилу, все предприятия, а также водный и железнодорожный транспорт дали трехминутный салют гудками.

    Фото: Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС
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    Автор: youtube.com/RedSamurai84

    Юрий Андропов

    Председатель президиума Верховного совета СССР, генсек ЦК КПСС Юрий Андропов скончался 9 февраля 1984 года на 70-м году жизни. Похороны состоялись 14 февраля, на них присутствовали в том числе Маргарет Тэтчер и Джордж Буш-старший. Траурный митинг, на который пришли тысячи москвичей, состоялся на Красной площади. Политика похоронили в некрополе у Кремлевской стены.

    Фото: Зуфаров Валерий/Фотохроника ТАСС
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    Автор: youtube.com/Старое доброе телевидение

    Борис Ельцин

    В Москве 25 апреля 2007 года прошли похороны первого президента России Бориса Ельцина, который скончался на 77-м году жизни в результате остановки сердца. В день похорон был объявлен национальный траур. Радиостанции и телеканалы вносили коррективы в сетки вещания, отменяя развлекательные передачи. Федеральные каналы транслировали прощание и похороны в прямом эфире. Почтить память Ельцина приехали Владимир Путин и первые лица иностранных государств. Политика отпевали в храме Христа Спасителя и похоронили на Новодевичьем кладбище. Храм был открыт для прощания всю ночь, по оценкам СМИ, проститься пришли около 25 тысяч человек.

    Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Астахов
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    Автор: youtube.com/Олег Козырев

    Иосиф Кобзон

    Народный артист СССР, певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года, а три дня спустя, 2 сентября, состоялись похороны. С певцом прощались в московском концертном зале имени Чайковского, в том числе Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, звезды шоу-бизнеса. Очередь из желающих проститься растянулась минимум на полкилометра. Вокруг концертного зала было перекрыто движение. Гражданская панихида длилась пять часов. Гроб с телом выносили под песню «Как молоды мы были» в исполнении Кобзона. Певца похоронили на Востряковском кладбище, которое частично перекрыли утром.

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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    Автор: youtube.com/LUK-MEDIA

    Жанна Фриске

    Российская певица Жанна Фриске скончалась 16 июня 2015 года, на 41-м году жизни после продолжительной болезни. Гражданская панихида проходила в Crocus City Hall 17 июня для всех желающих, проститься с певицей пришли тысячи поклонников. Литургия, отпевание и погребение состоялись на следующий день, на них присутствовал только узкий круг. Ее похоронили на Николо-Архангельском кладбище в столице.

    Фото: Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ
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    Автор: youtube.com/Комсомольская Правда

    Юлия Началова

    Звезда эстрады Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. С нею прощались на Троекуровском кладбище 18 марта, первые поклонники прибыли туда уже с утра. Прощание в большой траурном зале Троекуровского некрополя стартовало в полдень и продлилось 3 часа вместо двух из-за наплыва поклонников. Артисты добились, чтобы певице выделили бесплатное место на кладбище. На похороны приехали Филипп Киркоров, Лариса Долина, Николай Басков и другие звезды шоу-бизнеса.

    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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    Автор: youtube.com/CTVBY

    Фото: Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС
    Фото: Зуфаров Валерий/Фотохроника ТАСС
    Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Астахов
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Фото: Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (6)

    Иван Кадачигов
    Помню как он какую-то бабу таскал за волосы и орал на неё благим матом. Помню матерился на президента Буша. Помню как на Немцова на каких-то дебатах стакан с водой плеснул. А вот каких-то полезных вещей не помню. Пойду что-нибудь для памяти приму. Может вспомню…
    07A
    Человек, какой бы он не был, умер. Вы люди или говно? Вопрос конечно риторический!
    260642011
    После СССР пышность похорон определялась количеством бабла. Ну, и, жирик знатный шуллер.
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