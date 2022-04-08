От Брежнева и Кобзона до Фриске и Началовой. Самые пышные похороны Москвы

8 апреля в Москве прощались с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Церемония прошла в Доме Союзов, на фасаде которого вывесили огромный портрет политика. Временно ограничивали выход со станции метро «Кропоткинская», проходы к храму Христа Спасителя и Государственной думе были перекрыты, дежурили сотрудники полиции. Из-за похоронного кортежа перекрывали и автодвижение.



Впечатлившись масштабом, «Фонтанка» вспомнила, кто еще в обозримом прошлом удостоился пышного прощания в столице. Спойлер — не только политики.

Леонид Брежнев

Генсек ЦК КПСС, председатель президиума Верховного совета СССР Леонид Брежнев скончался 10 ноября 1982 года, на тот момент шел 76-й год. После обеда в сетке телепередач отменили все развлекательные и спортивные передачи, но гражданам о смерти Брежнева объявили только на следующий день. Был объявлен трехдневный национальный траур. Прощание проходило в Колонном зале Дома Союзов с 12 ноября до утра 15 ноября. В этот день в школах отменили занятия. Митинг памяти прошел на Красной площади. Когда гроб опустили в могилу, все предприятия, а также водный и железнодорожный транспорт дали трехминутный салют гудками.

Фото: Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС Поделиться Поделиться





Автор: youtube.com/RedSamurai84

Юрий Андропов

Председатель президиума Верховного совета СССР, генсек ЦК КПСС Юрий Андропов скончался 9 февраля 1984 года на 70-м году жизни. Похороны состоялись 14 февраля, на них присутствовали в том числе Маргарет Тэтчер и Джордж Буш-старший. Траурный митинг, на который пришли тысячи москвичей, состоялся на Красной площади. Политика похоронили в некрополе у Кремлевской стены.

Фото: Зуфаров Валерий/Фотохроника ТАСС Поделиться Поделиться





Автор: youtube.com/Старое доброе телевидение

Борис Ельцин

В Москве 25 апреля 2007 года прошли похороны первого президента России Бориса Ельцина, который скончался на 77-м году жизни в результате остановки сердца. В день похорон был объявлен национальный траур. Радиостанции и телеканалы вносили коррективы в сетки вещания, отменяя развлекательные передачи. Федеральные каналы транслировали прощание и похороны в прямом эфире. Почтить память Ельцина приехали Владимир Путин и первые лица иностранных государств. Политика отпевали в храме Христа Спасителя и похоронили на Новодевичьем кладбище. Храм был открыт для прощания всю ночь, по оценкам СМИ, проститься пришли около 25 тысяч человек.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Астахов Поделиться Поделиться





Автор: youtube.com/Олег Козырев

Иосиф Кобзон

Народный артист СССР, певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года, а три дня спустя, 2 сентября, состоялись похороны. С певцом прощались в московском концертном зале имени Чайковского, в том числе Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, звезды шоу-бизнеса. Очередь из желающих проститься растянулась минимум на полкилометра. Вокруг концертного зала было перекрыто движение. Гражданская панихида длилась пять часов. Гроб с телом выносили под песню «Как молоды мы были» в исполнении Кобзона. Певца похоронили на Востряковском кладбище, которое частично перекрыли утром.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться





Автор: youtube.com/LUK-MEDIA

Жанна Фриске

Российская певица Жанна Фриске скончалась 16 июня 2015 года, на 41-м году жизни после продолжительной болезни. Гражданская панихида проходила в Crocus City Hall 17 июня для всех желающих, проститься с певицей пришли тысячи поклонников. Литургия, отпевание и погребение состоялись на следующий день, на них присутствовал только узкий круг. Ее похоронили на Николо-Архангельском кладбище в столице.

Фото: Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Автор: youtube.com/Комсомольская Правда

Юлия Началова

Звезда эстрады Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. С нею прощались на Троекуровском кладбище 18 марта, первые поклонники прибыли туда уже с утра. Прощание в большой траурном зале Троекуровского некрополя стартовало в полдень и продлилось 3 часа вместо двух из-за наплыва поклонников. Артисты добились, чтобы певице выделили бесплатное место на кладбище. На похороны приехали Филипп Киркоров, Лариса Долина, Николай Басков и другие звезды шоу-бизнеса.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Поделиться Поделиться





Автор: youtube.com/CTVBY