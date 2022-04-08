    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 1

    4 м/с, южн

    738мм

    98%

    Подробнее
    usd76.25eur83.29
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Федеральную трассу А-120 в Ленобласти притормозят из-за ремонта

    Пропускную способность участка федеральной трассы А-120 в Гатчинском районе Ленобласти ограничат на пять дней из-за ремонта переезда.

    0
    Печать

    В связи с планируемым проведением аварийных ремонтных работ на переезде через железнодорожные пути на 103-м километре федеральной автодороги А-120 Санкт-Петербургское южное полукольцо (Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора) на этом участке с 11 по 15 апреля будет организовано реверсивное движение с ручным регулированием. Скорость потока там ограничат до 40 км/ч, сообщает в пятницу, 8 апреля, ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    Уточняется, что работы на ж/д переезде, расположенном на направлении Гатчина — Тосно, будут выполняться с 09:00 до 16:00. Водителей просят быть предельно аккуратными и строго соблюдать требования временных дорожных знаков.

    Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний