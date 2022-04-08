Федеральную трассу А-120 в Ленобласти притормозят из-за ремонта

В связи с планируемым проведением аварийных ремонтных работ на переезде через железнодорожные пути на 103-м километре федеральной автодороги А-120 Санкт-Петербургское южное полукольцо (Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора) на этом участке с 11 по 15 апреля будет организовано реверсивное движение с ручным регулированием. Скорость потока там ограничат до 40 км/ч, сообщает в пятницу, 8 апреля, ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Уточняется, что работы на ж/д переезде, расположенном на направлении Гатчина — Тосно, будут выполняться с 09:00 до 16:00. Водителей просят быть предельно аккуратными и строго соблюдать требования временных дорожных знаков.