Более 11 тысяч Chevrolet и Cadillac отзывают в России из-за подушек безопасности

ООО «Джи ЭМ Авто» отзывает в России более 11 тысяч старых внедорожников марок «Шевроле» и «Кадиллак». У них обнаружились проблемы с подушками безопасности переднего пассажира.



Отзыву подлежат 11 158 автомобилей Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe, проданных в период с 2007 по 2014 год, сообщает 8 апреля пресс-служба Росстандарта. У них могут некорректно срабатывать подушки безопасности переднего пассажира.

Список VIN-кодов автомобилей, попавших под отзывную кампанию, опубликован на сайте Росстандарта. Владельцам нужно связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. На всех машинах бесплатно для владельцев заменят пиропатрон в подушках безопасности переднего пассажира.