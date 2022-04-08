    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 1

    4 м/с, южн

    738мм

    98%

    Подробнее
    usd76.25eur83.29
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Более 11 тысяч Chevrolet и Cadillac отзывают в России из-за подушек безопасности

    1
    Печать

    ООО «Джи ЭМ Авто» отзывает в России более 11 тысяч старых внедорожников марок «Шевроле» и «Кадиллак». У них обнаружились проблемы с подушками безопасности переднего пассажира.

    Отзыву подлежат 11 158 автомобилей Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe, проданных в период с 2007 по 2014 год, сообщает 8 апреля пресс-служба Росстандарта. У них могут некорректно срабатывать подушки безопасности переднего пассажира.

    Список VIN-кодов автомобилей, попавших под отзывную кампанию, опубликован на сайте Росстандарта. Владельцам нужно связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. На всех машинах бесплатно для владельцев заменят пиропатрон в подушках безопасности переднего пассажира.

    Подушки безопасности стали причиной одного из наиболее крупных и продолжительных отзывов автомобилей в мире. Почти десять лет назад выявили опасный дефект в подушках японской фирмы Takata, которые устанавливались на машины множества мировых брендов. По данным австралийского правительства, на счету этих подушек несколько десятков смертей и сотни пострадавших. Были отозваны миллионы автомобилей более чем трех десятков ведущих мировых автопроизводителей, а сама Takata обанкротилась. Отзывы продолжались более пяти лет.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Kit.
    А подушки-то на замену есть в наличии?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний