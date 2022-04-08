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    Росстат: Население Петербурга с 2010 года выросло на 14%

    Численность населения Петербурга на конец 2021 года составила примерно 5,6 млн человек. Об этом говорится в предварительных данных Росстата, опубликованных 8 апреля по итогам Всероссийской переписи населения. Для сравнения: в 2010 году в городе жило на 14% меньше — 4,9 млн человек.

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    В 2021 году в Смольном заявляли, что в Северной столице де-факто постоянно проживают около 7 млн человек, тогда как, по официальной статистике, тогда показатель составлял 5,4 млн.

    Количество москвичей выросло примерно на 1,3 млн человек и составило порядка 13 млн. В Московской области живёт около 9 млн человек, тогда как в 2010-м этот показатель был равен 7,7 млн. В Краснодарском крае численность увеличилась с 5,2 млн в 2010 году до примерно 5,8 млн.

    Всего в России живет 147 млн человек, что на 2 млн больше, чем 2010 году. В Росстате отмечают, что возможны небольшие уточнения, обработка данных завершается. Но отклонения от этой цифры составят не более 0,3%.

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    Комментарии (9)

    morfneo2
    немудрено понаехали быдлейшие
    allyouneedislove
    то-то я смотрю - постоянные очереди на кассе в пятёрочке... причём даже в спальных районах в будние дни в рабочее время...
    в стране вообще кто-то работает? =/
    Дядя Бо
    Н.В.Гоголь. Мёртвые души.
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