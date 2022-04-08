Росстат: Население Петербурга с 2010 года выросло на 14%

В 2021 году в Смольном заявляли, что в Северной столице де-факто постоянно проживают около 7 млн человек, тогда как, по официальной статистике, тогда показатель составлял 5,4 млн.



Количество москвичей выросло примерно на 1,3 млн человек и составило порядка 13 млн. В Московской области живёт около 9 млн человек, тогда как в 2010-м этот показатель был равен 7,7 млн. В Краснодарском крае численность увеличилась с 5,2 млн в 2010 году до примерно 5,8 млн.



Всего в России живет 147 млн человек, что на 2 млн больше, чем 2010 году. В Росстате отмечают, что возможны небольшие уточнения, обработка данных завершается. Но отклонения от этой цифры составят не более 0,3%.

