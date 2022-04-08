Граждан СНГ, осужденных в РФ за нетяжкие преступления, будут отправлять на родину

Российские власти смогут передавать граждан СНГ, осужденных за нетяжкие преступления, на родину. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Как сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на члена комиссии, председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, речь об иностранцах, которым российский суд назначил наказания, не связанные с лишением свободы, или приговорил к условному сроку.
По словам Груздева, необходимость изменений связана с подписанием Россией Конвенции государств СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Плановая ратификация этого документа намечена на II квартал 2022 года.
Как отметил эксперт, это может коснуться тысяч гостей из СНГ. По данным председателя правления АЮР со ссылкой на статистику ФСИН, на 2020 год в России насчитывалось 3,8 тысячи осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией для общества, которые являлись гражданами государств — подписантов конвенции.