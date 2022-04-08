Граждан СНГ, осужденных в РФ за нетяжкие преступления, будут отправлять на родину

Российские власти смогут передавать граждан СНГ, осужденных за нетяжкие преступления, на родину. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.



Как сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на члена комиссии, председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, речь об иностранцах, которым российский суд назначил наказания, не связанные с лишением свободы, или приговорил к условному сроку.



По словам Груздева, необходимость изменений связана с подписанием Россией Конвенции государств СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Плановая ратификация этого документа намечена на II квартал 2022 года.

