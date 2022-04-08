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    Японский производитель техники Komatsu замораживает завод в России

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    Крупнейший японский производитель строительной и дорожной техники Komatsu останавливает свой завод в Ярославле с оборотом более 6 миллиардов в год, говорится в заявлении компании от 8 апреля.

    «30 марта из-за перебоев в логистике и неопределенных финансовых и экономических условий Komatsu приостановила поставки в Россию. В настоящий момент мы замораживаем производство на своем российском предприятии», — сообщает производитель.

    Производитель дорожно-строительной техники и индустриального оборудования Komatsu представлен в России дочерними предприятиями «Комацу СНГ» и «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус». В 2020 году выручка «Комацу СНГ» составила 60,4 миллиардов рублей, чистая прибыль — 3,5 миллиарда рублей.

    Выручка российского завода Komatsu в Ярославле, выпускавшего карьерные самосвалы и экскаваторы, в 2020 году достигла 6 миллиардов рублей, чистая прибыль — 68 миллионов рублей. Годовой объем производства составлял 3000 единиц техники.

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    Комментарии (3)

    Человек без лица
    Заводчанам-то платить зарплату будут?
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    правильно, свои экскаваторы и бульдозеры делайте, рынок РФ громадный ...
    только обратно их пускать сюда не надо ...
    274468422
    Зато у нас свой КАМАЗ есть...
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