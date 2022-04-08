Японский производитель техники Komatsu замораживает завод в России

Крупнейший японский производитель строительной и дорожной техники Komatsu останавливает свой завод в Ярославле с оборотом более 6 миллиардов в год, говорится в заявлении компании от 8 апреля.



«30 марта из-за перебоев в логистике и неопределенных финансовых и экономических условий Komatsu приостановила поставки в Россию. В настоящий момент мы замораживаем производство на своем российском предприятии», — сообщает производитель.



Производитель дорожно-строительной техники и индустриального оборудования Komatsu представлен в России дочерними предприятиями «Комацу СНГ» и «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус». В 2020 году выручка «Комацу СНГ» составила 60,4 миллиардов рублей, чистая прибыль — 3,5 миллиарда рублей.

