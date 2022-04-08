На финский конкурс не допустят российских скрипачей

Еще в марте планировалось, что конкурс примет музыкантов вне зависимости от страны их проживания. Это соответствует политике Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов, в которую входит и конкурс Сибелиуса: согласно ее правилам, участники не должны исключаться из конкурса по национальному признаку. Но накануне организаторы пересмотрели свое решение из-за эскалации событий на Украине.

Конкурс скрипачей имени Сибелиуса, который состоится в Хельсинки в конце мая, отказался принимать российских участников. Об этом 8 апреля сообщила финская газета Keski Uusimaa . В международном конкурсе должны были принять участие двое скрипачей из России.

«Вчера вечером и сегодня утром мы пришли к выводу, что участие российских музыкантов в этих исключительных обстоятельствах невозможно», — цитирует издание председателя конкурсной комиссии Лаури Ратиа.



По мнению организаторов, музыкантов не должны отвлекать вопросы политики, что неизбежно произойдет, если в нем примут участие россияне.



«Провести конкурс так, чтобы участники могли сосредоточиться на своем художественном исполнении, можно будет только в том случае, если российские конкурсанты на этот раз не примут участие в конкурсе» — объяснили свое решение организаторы.



Конкурс соберет в Хельсинки около 50 музыкантов, в их числе будут двое скрипачей из Украины.



Ранее стало известно, что МИД Финляндии, получив разрешение Еврокомиссии, разрешил пропустить через границу экспонаты российских музеев.

