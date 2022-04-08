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    На финский конкурс не допустят российских скрипачей

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    Конкурс скрипачей имени Сибелиуса, который состоится в Хельсинки в конце мая, отказался принимать российских участников. Об этом 8 апреля сообщила финская газета Keski Uusimaa. В международном конкурсе должны были принять участие двое скрипачей из России.

    Еще в марте планировалось, что конкурс примет музыкантов вне зависимости от страны их проживания. Это соответствует политике Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов, в которую входит и конкурс Сибелиуса: согласно ее правилам, участники не должны исключаться из конкурса по национальному признаку. Но накануне организаторы пересмотрели свое решение из-за эскалации событий на Украине.

    «Вчера вечером и сегодня утром мы пришли к выводу, что участие российских музыкантов в этих исключительных обстоятельствах невозможно», — цитирует издание председателя конкурсной комиссии Лаури Ратиа.

    По мнению организаторов, музыкантов не должны отвлекать вопросы политики, что неизбежно произойдет, если в нем примут участие россияне.

    «Провести конкурс так, чтобы участники могли сосредоточиться на своем художественном исполнении, можно будет только в том случае, если российские конкурсанты на этот раз не примут участие в конкурсе» — объяснили свое решение организаторы.

    Конкурс соберет в Хельсинки около 50 музыкантов, в их числе будут двое скрипачей из Украины.

    Ранее стало известно, что МИД Финляндии, получив разрешение Еврокомиссии, разрешил пропустить через границу экспонаты российских музеев.

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    Комментарии (9)

    allyouneedislove
    у нас полно мест в России, где можно поскрипеть =)))))
    SERGEY111
    Скрипачи то чем перед финнами провинились ? Упоротые дуралеи .
    olla
    надо финнам теперь скрипки в желто-голубой покрасить и первое место дать обязательно украинцу.
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