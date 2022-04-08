Ящик ржавых «колотушек» времен войны нашли у очистных в Шлиссельбурге

ГУ Росгвардии Петербурга и Ленобласти
Около 11 часов утра 8 апреля рядом с очистными сооружениями на улице Чекалова в Шлиссельбурге обнаружили ящик с ржавыми предметами, похожими на гранаты, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии Петербурга и Ленобласти. На место вызвали специалистов группы разминирования ОМОН «Бастион». Они обследовали находки и идентифицировали их как 10 сильно проржавевших немецких ручных наступательных гранат «М-24» времен Великой Отечественной войны. Бойцы Красной армии называли такие «колотушками».
Сотрудники Росгвардии вывезли найденные гранаты на специализированный полигон в Ленобласти и уничтожили.