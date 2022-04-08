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    Производитель электроники Acer останавливает деятельность в России

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    Крупный тайваньский производитель компьютеров и электроники Acer уходит с российского рынка. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба компании.

    «Acer строго соблюдает применимые законы и правила международной торговли и внимательно следит за конфликтом на Украине. В связи с последними событиями компания решила приостановить деятельность в России. Acer уделяет особое внимание безопасности всех своих сотрудников, что включает в себя постоянные усилия по оказанию помощи каждому человеку и его семьям, пострадавшим от текущей ситуации», — говорится на сайте компании.

    В четвертом квартале 2021 года в Россию было импортировано 1,9 миллиона компьютеров. Большинство приходится на китайскую Lenovo (18,5%), тайваньские Acer (16,8%) и Asus (15,6%), а также американские HP (14,8%) и Dell (6,0%). На 8 апреля Acer оставалась последним крупным поставщиком, не покинувшим рынок.

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    Комментарии (16)

    Parallax
    Даешь в массы ДВК-2М, БК 0010-01 И РК-86! ))
    sakorol
    ничего Haier остается
    А13579
    Скорей бы китайцы с Тайванем разобрались…
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