Производитель электроники Acer останавливает деятельность в России

Крупный тайваньский производитель компьютеров и электроники Acer уходит с российского рынка. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба компании.
«Acer строго соблюдает применимые законы и правила международной торговли и внимательно следит за конфликтом на Украине. В связи с последними событиями компания решила приостановить деятельность в России. Acer уделяет особое внимание безопасности всех своих сотрудников, что включает в себя постоянные усилия по оказанию помощи каждому человеку и его семьям, пострадавшим от текущей ситуации», — говорится на сайте компании.
В четвертом квартале 2021 года в Россию было импортировано 1,9 миллиона компьютеров. Большинство приходится на китайскую Lenovo (18,5%), тайваньские Acer (16,8%) и Asus (15,6%), а также американские HP (14,8%) и Dell (6,0%). На 8 апреля Acer оставалась последним крупным поставщиком, не покинувшим рынок.