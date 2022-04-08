ВЦИОМ: О своем доверии Владимиру Путину заявили 81,6% россиян

С 28 марта по 3 апреля показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил 78,9% (-0,1п.п. за неделю). Об этом свидетельствуют данные исследования, результаты которого 8 апреля были опубликованы на сайте ВЦИОМ.



При этом уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства РФ за последнюю неделю составили 53,3% (+1,5 п.п. за неделю) и 52,4% (+0,0п.п. за неделю) соответственно.



Отмечается, что о своем доверии президенту заявили 81,6% респондентов (+0,6п.п. за неделю), Михаилу Мишустину — 64,5% (+1,4п.п. за неделю), Геннадию Зюганову — 29,5%(+2п.п. за неделю), Сергею Миронову — 31,2% (+4,1п.п. за неделю), а Алексею Нечаеву — 7,5% (-0,9п.п. за неделю).

