ВЦИОМ: О своем доверии Владимиру Путину заявили 81,6% россиян

С 28 марта по 3 апреля показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина составил 78,9% (-0,1п.п. за неделю). Об этом свидетельствуют данные исследования, результаты которого 8 апреля были опубликованы на сайте ВЦИОМ.
При этом уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства РФ за последнюю неделю составили 53,3% (+1,5 п.п. за неделю) и 52,4% (+0,0п.п. за неделю) соответственно.
Отмечается, что о своем доверии президенту заявили 81,6% респондентов (+0,6п.п. за неделю), Михаилу Мишустину — 64,5% (+1,4п.п. за неделю), Геннадию Зюганову — 29,5%(+2п.п. за неделю), Сергею Миронову — 31,2% (+4,1п.п. за неделю), а Алексею Нечаеву — 7,5% (-0,9п.п. за неделю).
Уровень поддержки партии «Единая Россия», гласят данные исследования, составил 42,2% (+1,2п.п. за неделю), КПРФ — 11,2% (+0,0п.п. за неделю), ЛДПР — 7,7% (-0,8п.п. за неделю), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,4% (-0,4п.п. за неделю), меньше всего он у партии «Новые люди» — 4,4% (-0,2п.п. за неделю).
Фонд «Общественное мнение» провел похожий опрос. Так, у граждан узнали, за какую партию они были бы готовы отдать свой голос в случае если бы выборы в Государственную думу проходили в ближайшее время. Согласно результатам за 3 апреля, среди респондентов 44% выбрали «Единую Россию», 9% — КПРФ, 8% — ЛДПР, 4% — партию «Справедливая Россия — За правду», 3% проголосовали бы за «Новых людей». По 1% — у «Яблока», «Зеленых» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Еще 1% людей заявили, что испортили бы бюллетень, 13% не пошли бы на выборы, 14% затруднились дать ответ.