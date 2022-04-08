Футболисту «Зенита» Караваеву сделают операцию

Стали известны результаты медицинского обследования футболиста «Зенита» Вячеслава Караваева, который получил травму. Как сообщили 8 апреля в пресс-службе петербургской команды, игроку потребуется операция.
«Защитнику сине-бело-голубых провели итоговую диагностическую процедуру. Обследование показало, что повреждение мышцы бедра требует оперативного вмешательства. В ближайшее время игроку будет сделана операция, о сроках полного восстановления футболиста станет известно позднее», — заявили в «Зените».
В последний раз Караваев выходил на поле 19 марта в матче против тульского «Арсенала» (3:0). Вячеслав отыграл все 90 минут.