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    Футболисту «Зенита» Караваеву сделают операцию

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    Стали известны результаты медицинского обследования футболиста «Зенита» Вячеслава Караваева, который получил травму. Как сообщили 8 апреля в пресс-службе петербургской команды, игроку потребуется операция.

    «Защитнику сине-бело-голубых провели итоговую диагностическую процедуру. Обследование показало, что повреждение мышцы бедра требует оперативного вмешательства. В ближайшее время игроку будет сделана операция, о сроках полного восстановления футболиста станет известно позднее», — заявили в «Зените».

    В последний раз Караваев выходил на поле 19 марта в матче против тульского «Арсенала» (3:0). Вячеслав отыграл все 90 минут.

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    Комментарии (2)

    Brevnault
    «Желаю тебе выздороветь, встать на ноги».
    Замминистра обороны Юнус-бек Евкуров .
    274603242
    Дай бог здоровья
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