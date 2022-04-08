Немецкий бренд продуктов питания Dr. Oetker продаст свой завод в Белгороде его российскому руководству. Компания полностью покидает рынок РФ. Об этом она сообщила на своем сайте в пятницу, 8 апреля.
«Производитель продуктов питания Dr. Oetker полностью уходит из России. Компания уже заморозила экспорт, инвестиции и маркетинговую деятельность в дочернюю российскую компанию. Завод Dr. Oetker в Белгороде с конца февраля производит только основные продукты питания, такие, как дрожжи и разрыхлители. Dr. Oetker продает акции управляющим директорам российского офиса компании и прекращает деятельность в России», — говорится на сайте компании.
Dr. Oetker присутствовала на российском рынке с 1993 года. В 1997 году было создано ЗАО «Д-р Оэткер». С 2003 года началось производство товаров для выпечки, смесей для консервирования и замороженных продуктов на заводе компании в Белгороде.
Выручка Dr. Oetker в России в 2021 году составила 2,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 313 миллионов рублей.