Немецкий бренд продуктов питания Dr. Oetker продаст свой завод в Белгороде его российскому руководству. Компания полностью покидает рынок РФ. Об этом она сообщила на своем сайте в пятницу, 8 апреля.



«Производитель продуктов питания Dr. Oetker полностью уходит из России. Компания уже заморозила экспорт, инвестиции и маркетинговую деятельность в дочернюю российскую компанию. Завод Dr. Oetker в Белгороде с конца февраля производит только основные продукты питания, такие, как дрожжи и разрыхлители. Dr. Oetker продает акции управляющим директорам российского офиса компании и прекращает деятельность в России», — говорится на сайте компании.

