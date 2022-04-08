В лесу под Лугой нашли экипаж упавшего МиГ-31. Летчики невредимы

Как сообщают «Фонтанке» 8 апреля источники, летчиков спасатели нашли в лесу в районе поселка Торковичи. Ранее их там «запеленговали» с вертолета, но аппарат не смог сесть поблизости из-за деревьев.

По предварительной информации, экипаж при катапультировании не пострадал, но осмотр у медиков летчикам все-таки предстоит.



МиГ-31 потерпел крушение под Лугой около часа дня. «Фонтанка» показывала, как выглядит место крушения.



В пресс-службе ЗВО сообщили, что возможной причиной падения стала техническая неисправность.

