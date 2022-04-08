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    В лесу под Лугой нашли экипаж упавшего МиГ-31. Летчики невредимы

    Экипаж истребителя МиГ-31 обнаружен. По предварительной информации, при катапультировании никто не пострадал.

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    Как сообщают «Фонтанке» 8 апреля источники, летчиков спасатели нашли в лесу в районе поселка Торковичи. Ранее их там «запеленговали» с вертолета, но аппарат не смог сесть поблизости из-за деревьев.

    По предварительной информации, экипаж при катапультировании не пострадал, но осмотр у медиков летчикам все-таки предстоит.

    МиГ-31 потерпел крушение под Лугой около часа дня. «Фонтанка» показывала, как выглядит место крушения.

    В пресс-службе ЗВО сообщили, что возможной причиной падения стала техническая неисправность.

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