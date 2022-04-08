Петербургские железнодорожники попали под уголовное дело после схода вагона в Великом Новгороде

После схода с рельсов товарного вагона в Великом Новгороде возбудили уголовное дело о нарушениях, допущенных Петербургским центром организации работы железнодорожных станций. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
ЧП произошло в ноябре 2021 года на железнодорожном пути перегона парк Пассажирский — парк Лужский станции Великий Новгород. В результате «несанкционированного движения группы из 11 вагонов» по пути необщего пользования один из вагонов с грузом сошел с рельсов. Новгородская транспортная прокуратура провела проверку и выявила нарушения в деятельности Санкт-Петербургского центра организации работы железнодорожных станций. Причиной схода вагона было названо несоблюдение работниками требований закона при эксплуатации железных дорог.
Материалы проверки передали в следственный орган, и по их рассмотрении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Ход расследования новгородская транспортная прокуратура взяла на контроль.
Ранее СЗТП сообщала, что ночью 25 ноября 2021 года с пути на станции Менделеевская в Великом Новгороде сошел вагон со щебнем. Он наехал на сбрасывающий башмак и отсоединился от железнодорожного состава. Пострадавших не было.