Петербургские железнодорожники попали под уголовное дело после схода вагона в Великом Новгороде

После схода с рельсов товарного вагона в Великом Новгороде возбудили уголовное дело о нарушениях, допущенных Петербургским центром организации работы железнодорожных станций. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

ЧП произошло в ноябре 2021 года на железнодорожном пути перегона парк Пассажирский — парк Лужский станции Великий Новгород. В результате «несанкционированного движения группы из 11 вагонов» по пути необщего пользования один из вагонов с грузом сошел с рельсов. Новгородская транспортная прокуратура провела проверку и выявила нарушения в деятельности Санкт-Петербургского центра организации работы железнодорожных станций. Причиной схода вагона было названо несоблюдение работниками требований закона при эксплуатации железных дорог.