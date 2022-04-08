Петербургская пенсионерка после пацифистских митингов стала почетным гражданином Милана

Городской совет Милана присвоил почетное гражданство 77-летней петербургской художнице Елене Осиповой, активно участвующей в пацифистских акциях со своими картинами-плакатами, сообщается на сайте муниципалитета.
Почетное гражданство — это форма поощрения за выдающиеся заслуги. В городском совете уточнили, что присвоение статуса Елене Осиповой является «знаком солидарности и близости города Милана к женщине, которая является символом для граждан России».
В числе почетных граждан Милана также значатся, например, академик Дмитрий Лихачёв и композитор Мстислав Ростропович.
Как рассказывал «Город 812», Елена Осипова — человек, «без которого сложно представить акции протеста в Петербурге». Для каждого митинга и пикета художница рисует свои плакаты и пишет картины. Среди правозащитников ее называют «Совестью города». За плечами Осиповой, помимо арт-протестной борьбы эпохи 2000-х, долгая жизнь художника и педагога.