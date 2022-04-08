Петербургская пенсионерка после пацифистских митингов стала почетным гражданином Милана

Городской совет Милана присвоил почетное гражданство 77-летней петербургской художнице Елене Осиповой, активно участвующей в пацифистских акциях со своими картинами-плакатами, сообщается на сайте муниципалитета.



Почетное гражданство — это форма поощрения за выдающиеся заслуги. В городском совете уточнили, что присвоение статуса Елене Осиповой является «знаком солидарности и близости города Милана к женщине, которая является символом для граждан России».



В числе почетных граждан Милана также значатся, например, академик Дмитрий Лихачёв и композитор Мстислав Ростропович.

