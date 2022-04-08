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    «Яндекс» начал маркировать ресурсы Google как нарушителей российского законодательства

    Отечественная поисковая система «Яндекс» 8 апреля начала маркировать ресурсы Google как нарушителей законодательства. Теперь под ссылками на YouTube, Gmail и офисные онлайн-пакеты компании появляется предупреждение от Роскомнадзора о нарушении этими сайтами законодательства РФ.

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    Изменения в работе поисковика связаны с «мерами понуждения информирующего и экономического характера», принятыми Роскомнадзором против американской IT-компании за «многочисленные нарушения российского законодательства».

    В сообщении, опубликованном пресс-службой ведомства накануне, принадлежащий Google видеохостинг YouTube обвиняется в распространении фейков о специальной военной операции на Украине, пассивности в борьбе с распространением экстремистской информации и дискриминации российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей.

    «Перечисленные меры информирующего и экономического характера в отношении американской интернет-компании Google LLC будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства», — отмечают в пресс-службе Роскомнадзора.

    С конца февраля под ограничения Youtube попали 36 российских аккаунтов, в том числе каналы новостных агентств Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК и НТВ. Роскомнадзор предъявлял различные требования к Google около пятнадцати раз и назвал видеохостинг одной из ключевых площадок для распространения «лживого контента» о спецоперации России на Украине.

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    Комментарии (5)

    daisychain
    Теперь к слову Google* придется рисовать звездочку!
    Зато к талибам, кажется, уже можно не рисовать. Или всё еще надо?
    allyouneedislove
    осталось Google в ответку удалить из поисковой выдачи все домены с зонами .ru =)
    это будет номер =))))

    вроде взрослые IT-компании, а всё пиписьками меряются...
    ***_555
    А кто-то пользуется Яндексом, чтобы найти Гугл???
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