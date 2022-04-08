«Яндекс» начал маркировать ресурсы Google как нарушителей российского законодательства

Изменения в работе поисковика связаны с «мерами понуждения информирующего и экономического характера», принятыми Роскомнадзором против американской IT-компании за «многочисленные нарушения российского законодательства».
В сообщении, опубликованном пресс-службой ведомства накануне, принадлежащий Google видеохостинг YouTube обвиняется в распространении фейков о специальной военной операции на Украине, пассивности в борьбе с распространением экстремистской информации и дискриминации российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей.
«Перечисленные меры информирующего и экономического характера в отношении американской интернет-компании Google LLC будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства», — отмечают в пресс-службе Роскомнадзора.
С конца февраля под ограничения Youtube попали 36 российских аккаунтов, в том числе каналы новостных агентств Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК и НТВ. Роскомнадзор предъявлял различные требования к Google около пятнадцати раз и назвал видеохостинг одной из ключевых площадок для распространения «лживого контента» о спецоперации России на Украине.