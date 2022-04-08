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    После падения в люк на улице Бабушкина петербуржец с серьезными травмами оказался в реанимации

    Петербуржец провалился в люк на улице Бабушкина. В тяжелом состоянии его доставила скорая помощь в Елизаветинскую больницу. Сейчас он в реанимации, но как говорят врачи, положительная динамика есть.

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    Телефонограмма о том, что 37-летний мужчина упал в люк глубиной в три метра на улице Бабушкина поступила в полицию Невского района накануне, стало известно «Фонтанке» 8 апреля.

    Как рассказали в Елизаветинской больнице нашему изданию, пациента скорая помощь доставила в шоковую операционную с диагнозом «сочетанная травма» в тяжелом состоянии. Основные — самые тяжелые повреждения (перелом тазовых костей и оскольчатые переломы обеих пяток) уже прооперированы. После стабилизации состояния потребуется еще несколько операций в плановом порядке. Лечиться мужчине теперь придется долго.

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