После падения в люк на улице Бабушкина петербуржец с серьезными травмами оказался в реанимации

Телефонограмма о том, что 37-летний мужчина упал в люк глубиной в три метра на улице Бабушкина поступила в полицию Невского района накануне, стало известно «Фонтанке» 8 апреля.



Как рассказали в Елизаветинской больнице нашему изданию, пациента скорая помощь доставила в шоковую операционную с диагнозом «сочетанная травма» в тяжелом состоянии. Основные — самые тяжелые повреждения (перелом тазовых костей и оскольчатые переломы обеих пяток) уже прооперированы. После стабилизации состояния потребуется еще несколько операций в плановом порядке. Лечиться мужчине теперь придется долго.

