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    Петербургский пенсионер попал под колеса грузового поезда под Выборгом

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    Капюшон стал возможной причиной ЧП на железной дороге в Ленобласти.

    Машинист грузового поезда «Волховстрой — Буслово» накануне около половины первого дня увидел на 97-м километре 6-го пикета перегона Кирилловское — Гаврилово мужчину в капюшоне, который шел вдоль железнодорожных путей, сообщили 8 апреля в пресс-службе УТ МВД по СЗФО. Так как человек находился очень близко к рельсам, машинист начал гудеть и применил экстренное торможение. Но столкновения избежать не удалось.

    От полученных травм мужчина скончался.

    Его личность установлена — это 61-летний житель Петербурга.

    Транспортная полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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