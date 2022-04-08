Петербургский пенсионер попал под колеса грузового поезда под Выборгом

Капюшон стал возможной причиной ЧП на железной дороге в Ленобласти.
Машинист грузового поезда «Волховстрой — Буслово» накануне около половины первого дня увидел на 97-м километре 6-го пикета перегона Кирилловское — Гаврилово мужчину в капюшоне, который шел вдоль железнодорожных путей, сообщили 8 апреля в пресс-службе УТ МВД по СЗФО. Так как человек находился очень близко к рельсам, машинист начал гудеть и применил экстренное торможение. Но столкновения избежать не удалось.
От полученных травм мужчина скончался.
Его личность установлена — это 61-летний житель Петербурга.
Транспортная полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.