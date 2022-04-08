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    Чешский хоккеист Грубец: Зарплаты легионеров в КХЛ должны быть в долларах. Мои рубли застряли в России

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    Иностранные хоккеисты недовольны тем, что российские клубы платят им в рублях. Об этом заявил чешский вратарь омского «Авангарда» Шимон Грубец в интервью сайту «Чемпионат.com». По словам хоккеиста, он пока не знает, останутся ли иностранцы в КХЛ.

    «Никто не знает, что будет в следующем сезоне, будут в КХЛ легионеры или не будут. Пока не могу ничего сказать, я жду, что будет дальше, как и вся лига. Вопрос в том, что решит КХЛ. И она точно должна изменить контракты для легионеров. Например, зарплаты по контрактам должны быть прописаны и выплачиваться в долларах», — заявил Грубец.

    Он также добавил, что из-за санкций не смог перевести зарплату из России.

    «Все мои рубли застряли в России, так что я жду, когда вновь откроют банковские переводы. Но в России остались только две зарплаты и бонусы», — сказал Грубец.

    Согласно регламенту КХЛ, контракты иностранных хоккеистов должны быть прописаны в рублях. Из-за ситуации на Украине лигу покинули рижское «Динамо» и «Йокерит» из Хельсинки. Кроме того, с началом военной спецоперации контракты с российскими легионерами разорвали многие клубы. Сильнее всех пострадал уфимский «Салават Юлаев», из которого ушли все пятеро иностранцев.

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    Комментарии (1)

    vebber
    Ну, если в контракте прописаны зарплаты в рублях, то и выплачивать их в рублях. Чем он недоволен? Не хочешь получать в рублях, заключай контракт в долларах; нет такой возможности - едь в Чехию и получай там хоть в евро, хоть в долларах. Тоже мне проблема...
    Вот масло подсолнечное сегодня в магазине увидел по 189 рублей за литр - это проблема.
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