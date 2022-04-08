Чешский хоккеист Грубец: Зарплаты легионеров в КХЛ должны быть в долларах. Мои рубли застряли в России

Иностранные хоккеисты недовольны тем, что российские клубы платят им в рублях. Об этом заявил чешский вратарь омского «Авангарда» Шимон Грубец в интервью сайту «Чемпионат.com». По словам хоккеиста, он пока не знает, останутся ли иностранцы в КХЛ.
«Никто не знает, что будет в следующем сезоне, будут в КХЛ легионеры или не будут. Пока не могу ничего сказать, я жду, что будет дальше, как и вся лига. Вопрос в том, что решит КХЛ. И она точно должна изменить контракты для легионеров. Например, зарплаты по контрактам должны быть прописаны и выплачиваться в долларах», — заявил Грубец.
Он также добавил, что из-за санкций не смог перевести зарплату из России.
«Все мои рубли застряли в России, так что я жду, когда вновь откроют банковские переводы. Но в России остались только две зарплаты и бонусы», — сказал Грубец.
Согласно регламенту КХЛ, контракты иностранных хоккеистов должны быть прописаны в рублях. Из-за ситуации на Украине лигу покинули рижское «Динамо» и «Йокерит» из Хельсинки. Кроме того, с началом военной спецоперации контракты с российскими легионерами разорвали многие клубы. Сильнее всех пострадал уфимский «Салават Юлаев», из которого ушли все пятеро иностранцев.