Чешский хоккеист Грубец: Зарплаты легионеров в КХЛ должны быть в долларах. Мои рубли застряли в России

Иностранные хоккеисты недовольны тем, что российские клубы платят им в рублях. Об этом заявил чешский вратарь омского «Авангарда» Шимон Грубец в интервью сайту «Чемпионат.com». По словам хоккеиста, он пока не знает, останутся ли иностранцы в КХЛ.



«Никто не знает, что будет в следующем сезоне, будут в КХЛ легионеры или не будут. Пока не могу ничего сказать, я жду, что будет дальше, как и вся лига. Вопрос в том, что решит КХЛ. И она точно должна изменить контракты для легионеров. Например, зарплаты по контрактам должны быть прописаны и выплачиваться в долларах», — заявил Грубец.

