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    Повышали — обоснуйте. ФАС проверит «Мираторг» из-за цен на мясо

    Федеральная антимонопольная служба РФ начала проверку торговой компании «Мираторг». Как сообщила 8 апреля пресс-служба ведомства, оно изучит цепочку поставки мяса и проведет оценку ценообразования на эту продукцию.

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    Выводы о наличии нарушения будут сделаны по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации, отметили в ФАС.

    Ранее представители розничных сетей и ресторанных групп рассказывали о том, что «Мираторг» поднял цены на мясо, объяснив это наличием импортной составляющей.

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    Комментарии (2)

    NEOLENIN
    На святое замахиваются антимонопольщики - на детище жены Медведева!
    allyouneedislove
    зря вы так... долгие годы во вских там 5-ках, дикси, перекрёстках и прочих магазах эти наггетсы к примеру были "по акции", и кучу людей видел, которые скупали их тележками, чтобы хоть как-то сэкономить ... забить морозилку и неделю питаться на определённую сумму вне зависимости от колебаний скачков курсов валют - многим это позволяет жить в рамках их крошечных бюджетов... увы, но работодатели тоже не торопятся поднимать зарплаты...
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