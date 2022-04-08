Повышали — обоснуйте. ФАС проверит «Мираторг» из-за цен на мясо

Выводы о наличии нарушения будут сделаны по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации, отметили в ФАС.



Ранее представители розничных сетей и ресторанных групп рассказывали о том, что «Мираторг» поднял цены на мясо, объяснив это наличием импортной составляющей.

