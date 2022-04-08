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    Российские пивовары просят поддержать отечественных производителей хмеля

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    Российские пивовары попросили Минсельхоз поддержать отечественных производителей хмеля, 8 апреля сообщает «Коммерсантъ».

    Из-за геополитической обстановки они опасаются перебоев с поставками импортного сырья. Сейчас основными поставщиками хмеля являются Германия, Чехия и США, в год объем импортируемого в Россию сырья составляет 7–7,5 тысячи тонн. На российский хмель приходится всего порядка 2 %.

    На конец марта этого года пивовары были обеспечены хмелем на несколько месяцев, с серьезной нехваткой сырья они могут столкнуться уже этим летом. Меры господдержки позволят пивоварам в меньшей степени зависеть от импорта.

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    Комментарии (3)

    266364897
    Мужчинам вообще нельзя пить пиво из-за большого содержания женского полового гормона - Эстрогена.
    Штиль
    Выращивайте свой хмель, добавок химических не нужно!
    Пиво стало гадкое и превратилось в подделку.
    allyouneedislove
    берёзок хватит на всех... берёзовых брунек темболее..
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