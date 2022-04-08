Российские пивовары просят поддержать отечественных производителей хмеля

Российские пивовары попросили Минсельхоз поддержать отечественных производителей хмеля, 8 апреля сообщает «Коммерсантъ».



Из-за геополитической обстановки они опасаются перебоев с поставками импортного сырья. Сейчас основными поставщиками хмеля являются Германия, Чехия и США, в год объем импортируемого в Россию сырья составляет 7–7,5 тысячи тонн. На российский хмель приходится всего порядка 2 % .



На конец марта этого года пивовары были обеспечены хмелем на несколько месяцев, с серьезной нехваткой сырья они могут столкнуться уже этим летом. Меры господдержки позволят пивоварам в меньшей степени зависеть от импорта.

