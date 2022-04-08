На дамбе «поймали» водителя, гнавшего на 236 км/ч, и ещё 13 тысяч любителей скорости

Фоторадарные передвижные комплексы контроля скорости на КЗС (участке КАД Петербурга, проходящем по Финскому заливу, Кронштадту и фортам) за последние два месяца зафиксировали более 13 тысяч нарушений скоростного режима. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба дирекции Комплекса защитных сооружений совместно с СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр».
Среди нарушителей лидирует автомобилист, разогнавшийся на дамбе до 236 км/ч при разрешённой скорости 110 км/ч.
Камеры размещаются на следующих участках Финской и Невской стороны:
- 123-й км;
- 125-й км;
- 133-й км;
- 134-й км.
«Превышение скоростного режима одна из частых причин ДТП на САД КЗС», — подчёркивается в сообщении.
1 апреля на дамбе в Кронштадтском районе погиб пассажир фургона «Мерседес Спринтер», водитель которого не успел затормозить перед стоявшим на дороге большегрузом. 21 марта на уже упоминавшемся 133-м километре «Газель» догнала следовавший впереди КАМАЗ, погибли трое.