На дамбе «поймали» водителя, гнавшего на 236 км/ч, и ещё 13 тысяч любителей скорости

Фоторадарные передвижные комплексы контроля скорости на КЗС (участке КАД Петербурга, проходящем по Финскому заливу, Кронштадту и фортам) за последние два месяца зафиксировали более 13 тысяч нарушений скоростного режима. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба дирекции Комплекса защитных сооружений совместно с СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр».



Среди нарушителей лидирует автомобилист, разогнавшийся на дамбе до 236 км/ч при разрешённой скорости 110 км/ч.



Камеры размещаются на следующих участках Финской и Невской стороны:

