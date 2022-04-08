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    На дамбе «поймали» водителя, гнавшего на 236 км/ч, и ещё 13 тысяч любителей скорости

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    Фото: Дирекция КЗС
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    Фоторадарные передвижные комплексы контроля скорости на КЗС (участке КАД Петербурга, проходящем по Финскому заливу, Кронштадту и фортам) за последние два месяца зафиксировали более 13 тысяч нарушений скоростного режима. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба дирекции Комплекса защитных сооружений совместно с СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр».

    Среди нарушителей лидирует автомобилист, разогнавшийся на дамбе до 236 км/ч при разрешённой скорости 110 км/ч.

    Камеры размещаются на следующих участках Финской и Невской стороны:

    • 123-й км;
    • 125-й км;
    • 133-й км;
    • 134-й км.

    «Превышение скоростного режима одна из частых причин ДТП на САД КЗС», — подчёркивается в сообщении.

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    1 апреля на дамбе в Кронштадтском районе погиб пассажир фургона «Мерседес Спринтер», водитель которого не успел затормозить перед стоявшим на дороге большегрузом. 21 марта на уже упоминавшемся 133-м километре «Газель» догнала следовавший впереди КАМАЗ, погибли трое.

    Фото: Дирекция КЗС
    Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>
    Кадр из видео в ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    Комментарии (8)

    Главный спец по технике консервации
    Помнится, ходила байка, что какого-то дедка на гнилой шестёрке оштрафовали за превышение до 1660 кэмэчэ.
    road2moon
    Чёта мне в голову пришла идея подкрасться к этой машине и отклеить буквы Н и Т с задней двери. Чтобы получилась Лада гранта "Король скорости"
    allyouneedislove
    пора отбирать права у таких водятлов
    штрафов они не понимают

    ввести систему градации - лишение прав на 1 месяц, на 3 месяца, на 6 месяцев, на 12 месяцев и пожизненно =)))
    вот увидите, как они запоют =Р
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