Полиция раскрыла серию угонов в Петербурге. Одну из машин нашли в ЯНАО

В Петербурге завершили расследование серии угонов автомобилей с системой бесключевого доступа. Систему обманывали специальным прибором, затем меняли машинам номера и продавали в других регионах. Обвиняемый 10 лет живет в России без регистрации.

Мужчина был задержан еще 26 ноября 2020 года в Новом Токсово во время транспортировки очередного похищенного автомобиля в гараж для временного размещения, сообщает 8 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 34-летний на тот момент уроженец Молдовы рассказал, что живет в России более 10 лет, подрабатывая на стройплощадках. Регистрации и постоянного места жительства мужчина не имел, проживал либо в бытовках, либо у знакомых, предоставлявших жилье на время.