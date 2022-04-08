    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 4

    6 м/с, южн

    737мм

    86%

    Подробнее
    usd76.25eur83.29
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Полиция раскрыла серию угонов в Петербурге. Одну из машин нашли в ЯНАО

    1
    Печать
    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
    ПоделитьсяПоделиться

    В Петербурге завершили расследование серии угонов автомобилей с системой бесключевого доступа. Систему обманывали специальным прибором, затем меняли машинам номера и продавали в других регионах. Обвиняемый 10 лет живет в России без регистрации.

    Мужчина был задержан еще 26 ноября 2020 года в Новом Токсово во время транспортировки очередного похищенного автомобиля в гараж для временного размещения, сообщает 8 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 34-летний на тот момент уроженец Молдовы рассказал, что живет в России более 10 лет, подрабатывая на стройплощадках. Регистрации и постоянного места жительства мужчина не имел, проживал либо в бытовках, либо у знакомых, предоставлявших жилье на время.

    Следствие установило, что в ноябре 2020 года задержанный угонял автомобили марок Hyundai и Mitsubishi, оборудованные системой комфортного бесключевого доступа, в том числе похитил Mitsubishi Outlander с улицы Тельмана в Петербурге. Злоумышленник пользовался специальным прибором, который машина воспринимала как штатный ключ, и затем, поменяв номера и включив для скрытности «глушилку», перегонял добычу в гараж в одном из частных домов во Всеволожском районе Ленобласти.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    После кражи автомобили сутки отстаивались в гараже, где им меняли госномера и идентификационные номера. Затем злоумышленник размещал объявления в сервисах для продажи машин и сбывал их в другие регионы РФ. Таким образом он похитил не менее четырех автомобилей с находившимся в них имуществом на общую сумму более 8,5 миллиона рублей.

    ПоделитьсяПоделиться

    Впоследствии в ходе постановки на учет в МРЭО ГИБДД одну из угнанных машин обнаружили в Ямало-Ненецком автономном округе. Дальнейшее расследование и вывело полицию на след предполагаемого злоумышленника, который и был задержан с поличным. Сейчас правоохранители ищут еще две похищенные машины.

    В настоящее время материалы уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 326 УК РФ (использование заведомо подложного госномера) переданы в Невский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    allyouneedislove
    Браво, полиция! Побольше бы таких хороших новостей...

    А то задолбала унылая статистика по автоугонам...
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний