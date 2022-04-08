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    Абсолютный рекорд мировых цен на продтовары зафиксировала ООН на фоне украинских событий

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    Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) зафиксировала максимально высокие мировые цены на базовые продовольственные товары за всю историю наблюдений. Это, по данным экспертов, является следствием влияния украинского конфликта на рынки основных зерновых и растительных масел.

    Как сообщает ТАСС, 8 апреля ФАО обнародовала индекс продовольственных цен, отражающий помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия. В феврале он уже достиг самого высокого уровня с момента его введения в 1990 году, а в марте вырос ещё на 12,6%, до 159,3 пункта.

    До этого антирекорд был поставлен в феврале 2011 года.

    24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

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    Комментарии (7)

    Главный спец по технике консервации
    Так вот почему у нас цены растут. Опять подлая мировая закулиса к нам инфляцию экспортирует.
    Piter Russo
    Так не нужно вводить санкции было, и ожидать что бумеранга не возвратиться и никого не затронет, и с ухмылкой заявлять "россияне мы вам не враги".
    274573038
    А что мы все будем кушац?((((((мне кушац совсем нет(
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