Абсолютный рекорд мировых цен на продтовары зафиксировала ООН на фоне украинских событий

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) зафиксировала максимально высокие мировые цены на базовые продовольственные товары за всю историю наблюдений. Это, по данным экспертов, является следствием влияния украинского конфликта на рынки основных зерновых и растительных масел.



Как сообщает ТАСС, 8 апреля ФАО обнародовала индекс продовольственных цен, отражающий помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия. В феврале он уже достиг самого высокого уровня с момента его введения в 1990 году, а в марте вырос ещё на 12,6%, до 159,3 пункта.

