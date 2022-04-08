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    Пабло Эскобар приговорен к 12 годам колонии за торговлю наркотиками в Кузбассе

    Березовский городской суд в Кузбассе приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима 38-летнего местного жителя, который был признан виновным в торговле наркотиками. В интернете у него был о многом говорящий ник.

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    Как сообщает 8 апреля пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, в январе 2020 года полицейские задержали нескольких наркозависимых, у которых изъяли синтетический наркотик, приобретенный в одном месте — его продажей занимались организатор и сотрудница интернет-магазина.

    Выяснилось, что в декабре 2019 года обвиняемый зарегистрировал в одном из мессенджеров интернет-магазин, где под ником Пабло Эскобар предлагал клиентам запрещенные вещества, которые были особо популярны еще на рубеже 1990–2000 годов.

    «В марте 2020 года полицейские изъяли у задержанных около 44 граммов наркотиков, упаковочный материал, весы, мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы, имеющие значение для следствия», — говорится в сообщении регионального главка полиции.

    Отмечается, что женщина заключила досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении нее выделили в отдельное производство, по результатам рассмотрения которого в 2020 году обвиняемую приговорили к 7 годам колонии общего режима.

    Организатору интернет-магазина инкриминировали ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств).

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    Комментарии (1)

    Инкогнито2021
    А Питерский Эмкобпр, которого взяли с 500 кг наркотиков, превосходно себя чувствует на свободе
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