Пабло Эскобар приговорен к 12 годам колонии за торговлю наркотиками в Кузбассе

Как сообщает 8 апреля пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, в январе 2020 года полицейские задержали нескольких наркозависимых, у которых изъяли синтетический наркотик, приобретенный в одном месте — его продажей занимались организатор и сотрудница интернет-магазина.



Выяснилось, что в декабре 2019 года обвиняемый зарегистрировал в одном из мессенджеров интернет-магазин, где под ником Пабло Эскобар предлагал клиентам запрещенные вещества, которые были особо популярны еще на рубеже 1990–2000 годов.

