Пабло Эскобар приговорен к 12 годам колонии за торговлю наркотиками в Кузбассе

Как сообщает 8 апреля пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, в январе 2020 года полицейские задержали нескольких наркозависимых, у которых изъяли синтетический наркотик, приобретенный в одном месте — его продажей занимались организатор и сотрудница интернет-магазина.
Выяснилось, что в декабре 2019 года обвиняемый зарегистрировал в одном из мессенджеров интернет-магазин, где под ником Пабло Эскобар предлагал клиентам запрещенные вещества, которые были особо популярны еще на рубеже 1990–2000 годов.
«В марте 2020 года полицейские изъяли у задержанных около 44 граммов наркотиков, упаковочный материал, весы, мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы, имеющие значение для следствия», — говорится в сообщении регионального главка полиции.
Отмечается, что женщина заключила досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении нее выделили в отдельное производство, по результатам рассмотрения которого в 2020 году обвиняемую приговорили к 7 годам колонии общего режима.
Организатору интернет-магазина инкриминировали