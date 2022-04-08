За последние сутки в России выявили
В последние дни ковидная статистика практически застыла на месте: накануне было
Летальная статистика ведет себя схожим образом: 280 смертей за сутки (287 накануне), из них 9 — в Петербурге (16 вчера).
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Ковидная статистика в России показывает стабильность. Петербург остается на втором месте по заболеваемости в стране
За последние сутки в России выявили
В последние дни ковидная статистика практически застыла на месте: накануне было
Летальная статистика ведет себя схожим образом: 280 смертей за сутки (287 накануне), из них 9 — в Петербурге (16 вчера).
05 января 2022, 11:42В Москве снова выше двух тысяч заболевших ковидом за сутки. В Петербурге показатели снижаются
16 марта 2022, 11:15Петербург поднялся на третье место по суточной заболеваемости COVID-19
14 декабря 2021, 11:51Петербург вышел на первое место по суточной заболеваемости COVID-19
24 марта 2022, 11:14Петербург продолжает удерживать первое место в стране по заболеваемости коронавирусом
17 ноября 2021, 11:21Петербург уступил Москве первое место по суточной заболеваемости COVID-19
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