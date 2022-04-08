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    Ковидная статистика в России показывает стабильность. Петербург остается на втором месте по заболеваемости в стране

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    За последние сутки в России выявили 14 311 новых случаев COVID-19. Об этом 8 апреля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

    В последние дни ковидная статистика практически застыла на месте: накануне было 14 335 случаев. В Петербурге рост, но небольшой: 743 заболевших за 24 часа против 715 вчера. Это по-прежнему второе место по стране после Москвы (855).

    Летальная статистика ведет себя схожим образом: 280 смертей за сутки (287 накануне), из них 9 — в Петербурге (16 вчера).

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