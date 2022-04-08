Евро на открытии торгов ползёт вниз, доллар пока стабилен

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже 8 апреля не изменился. Он составляет 75,75 рубля за 1 доллар.
Курс евро снизился до 81,38 рубля — на
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