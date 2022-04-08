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    Евро на открытии торгов ползёт вниз, доллар пока стабилен

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    Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже 8 апреля не изменился. Он составляет 75,75 рубля за 1 доллар.

    Курс евро снизился до 81,38 рубля — на 0,09 %.

    Индекс Мосбиржи растёт на 0,52 %, РТС — на 0,85 %.

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    Комментарии (3)

    Leo.S
    Никому не нужный скрепокурс рубля
    mynine
    Хватит уже об этом позорище рассказывать каждый день.
    Курсы валют закончились больше месяц назад.
    Это внутренняя цена фантиков, выставляемая ЦБ для одного единственного зрителя.
    NoName1234
    Уряяя!!!! Скоро все подешевеете!!!
    И тогда точно заживем!!! Запивая бояркой!!!
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