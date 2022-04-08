Петербургский школьник попал в сети развратника во время онлайн-игры

Неделю неизвестный соблазнял восьмилетнего жителя Колпино во время игры, пока это не заметили родители.
В полицию 33-летняя петербурженка обратилась накануне около 11 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 апреля. Она, по предварительной информации, сообщила, что в период с 27 марта по 1 апреля во время того, как её 8-летний сын играл в онлайн-игру, с ним познакомился некто под ником Ники0120. Злоумышленник договорился списаться со школьником в одном из мессенджеров и там вел с ребенком развратные разговоры.
Полиция передала заявление обеспокоенной жительницы Колпино в СК.
Проводится проверка.