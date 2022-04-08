Температура в Петербурге на 3–4 градуса выше нормы. Ночь была самой тёплой за 5 месяцев

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещает 8 апреля облачную погоду, утром и днем с прояснениями. Днём вероятен дождь. Ветер умеренный. Воздух прогреется до плюс 8–10, на побережье Финского залива — плюс 6. Атмосферное давление днём начнёт повышаться.



О тёплом воздухе рассказывает в своём телеграм-канале и главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



«Сегодня ночная температура в Санкт-Петербурге +5 гр., последний раз теплее ночь была только пять месяцев назад, 5 ноября в городе отмечено +6,5 гр. Такое тепло принес вот этот обширный циклон… Надеюсь, что после него начнется более теплый период, и днем уже не будет +1..+2 гр., как это было 6 числа. Для нас все циклоны одинаковые, их очень много, одни активные, другие еле заметные. Поэтому названия в России им не дают. Но под «давлением общественности» придется называть их имена, которые присваивают наши немецкие коллеги», — пишет Колесов.

