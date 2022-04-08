Температура в Петербурге на 3–4 градуса выше нормы. Ночь была самой тёплой за 5 месяцев

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещает 8 апреля облачную погоду, утром и днем с прояснениями. Днём вероятен дождь. Ветер умеренный. Воздух прогреется до плюс 8–10, на побережье Финского залива — плюс 6. Атмосферное давление днём начнёт повышаться.
О тёплом воздухе рассказывает в своём телеграм-канале и главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Сегодня ночная температура в Санкт-Петербурге +5 гр., последний раз теплее ночь была только пять месяцев назад, 5 ноября в городе отмечено +6,5 гр. Такое тепло принес вот этот обширный циклон… Надеюсь, что после него начнется более теплый период, и днем уже не будет +1..+2 гр., как это было 6 числа. Для нас все циклоны одинаковые, их очень много, одни активные, другие еле заметные. Поэтому названия в России им не дают. Но под «давлением общественности» придется называть их имена, которые присваивают наши немецкие коллеги», — пишет Колесов.
Синоптическую ситуацию в регионе продолжит формировать североатлантический циклон «Назима», центр которого расположен над акваторией Ботнического залива, поясняет во «ВКонтакте» ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Температурный фон, по его словам, ожидается на 3–4 градуса выше климатической нормы.
В субботу в Петербурге тоже ожидаются кратковременные дожди, а температура снизится на 1–2 градуса градуса.