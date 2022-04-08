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    Мальчик попал под машину в «кармане» на Ветеранов. Водитель почти не нарушает, только любит скорость

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    Серьёзное ДТП произошло в Кировском районе Петербурга. Обстоятельства стали известны «Фонтанке» 8 апреля.

    Около 15 часов в четверг на проспекте Ветеранов, 1, в боковом проезде, 40-летний петербуржец на «Фольксвагене Джетте» сбил 10-летнего мальчика. Ребёнок, по предварительной информации, переходил проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода без сопровождения родителей.

    Школьника с различными травмами в состоянии средней тяжести доставили в Детскую городскую больницу № 1.

    Про водителя известно, что в прошлом и этом году его привлекали за нарушение ПДД три раза за превышение скорости.

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