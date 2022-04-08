    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 3

    7 м/с, ю-в

    737мм

    98%

    Подробнее
    usd76.25eur83.29
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Германия намерена прекратить импорт российского угля за три месяца

    11
    Печать

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении Германии прекратить импорт угля из России в течение переходного периода в 120 дней, предусмотренного новым пакетом санкций ЕС.

    «С моей точки зрения, мы должны будем использовать этот переходный период [в 120 дней]», — сказал глава правительства Германии (цитата по РИА Новости).

    Шольц также выразил надежду, что Берлин сможет отказаться от российского угля быстрее. Промышленности же требуется время на поиск новых поставщиков.

    Страны — члены Европейского союза 7 апреля договорились об очередном пакете антироссийских санкций, включающем постепенное прекращение закупок угля у РФ.

    Япония тоже будет поэтапно сокращать импорт российского угля и искать ему замену, заявил 8 апреля министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

    «Мы будем сокращать импорт. В конечном счете мы будем стремиться к тому, чтобы не импортировать», — сказал министр журналистам (цитата по РИА Новости).

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (11)

    Grend
    Да прям сейчас им прекратить поставки, чтобы запасы не делали
    266566766
    Надеюсь, что рано или поздно от наших ресурсов откажутся все - может до наших политиков начнет доходить что они что-то делают не так. Экономически вся операция это полный провал, вместо того что хотели, получили 100% обратный результат.
    барагузова
    между тем Венгрия согласна платить за газ в рублях.... забавненько... ))))) пазл начинает складываться
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний