Германия намерена прекратить импорт российского угля за три месяца

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении Германии прекратить импорт угля из России в течение переходного периода в 120 дней, предусмотренного новым пакетом санкций ЕС.



«С моей точки зрения, мы должны будем использовать этот переходный период [в 120 дней]», — сказал глава правительства Германии (цитата по РИА Новости).



Шольц также выразил надежду, что Берлин сможет отказаться от российского угля быстрее. Промышленности же требуется время на поиск новых поставщиков.



Страны — члены Европейского союза 7 апреля договорились об очередном пакете антироссийских санкций, включающем постепенное прекращение закупок угля у РФ.

