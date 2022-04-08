Германия намерена прекратить импорт российского угля за три месяца

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении Германии прекратить импорт угля из России в течение переходного периода в 120 дней, предусмотренного новым пакетом санкций ЕС.
«С моей точки зрения, мы должны будем использовать этот переходный период [в 120 дней]», — сказал глава правительства Германии (цитата по РИА Новости).
Шольц также выразил надежду, что Берлин сможет отказаться от российского угля быстрее. Промышленности же требуется время на поиск новых поставщиков.
Страны — члены Европейского союза 7 апреля договорились об очередном пакете антироссийских санкций, включающем постепенное прекращение закупок угля у РФ.
Япония тоже будет поэтапно сокращать импорт российского угля и искать ему замену, заявил 8 апреля министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
«Мы будем сокращать импорт. В конечном счете мы будем стремиться к тому, чтобы не импортировать», — сказал министр журналистам (цитата по РИА Новости).