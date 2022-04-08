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    Вучич объяснил, почему Сербия голосовала за выход России из СПЧ ООН

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    Сербия голосовала за выход России из Совета по правам человека ООН из-за угрозы санкций ей самой, в первую очередь в отношении поставок нефти в страну, заявил президент Александр Вучич.

    Ранее ГА ООН проголосовала за приостановку участия РФ в СПЧ ООН из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.

    «Есть вопросы не только из-за этого голосования. Люди спрашивают, почему мы не голосовали против или почему не воздержимся. Но если мы воздержимся, против нас будут одни и другие, давление станет еще больше. При этом сегодня принимается решение о судьбе Сербии — будем ли исключением из пакета санкций по нефти, прямо сегодня», — цитирует Вучича РИА Новости.

    Он напомнил, что согласно принятым ранее ограничительным мерам ЕС до 15 мая Сербия может импортировать нефть, а «потом — ни из РФ, ни откуда бы то ни было, потому что «Газпром нефть» — основной владелец Нефтяной индустрии Сербии (НИС)».

    Он несколько раз повторил, что Сербия не вводила санкции в отношении России, но сама не должна попасть под удар, чтобы выдержать внешнеполитическое давление и продолжить свой экономический рост.

    Госкомпания — оператор нефтепровода JANAF, который доставляет через Хорватию сырье для Нефтяной индустрии Сербии (НИС, «Газпромнефти» принадлежит 65,15%) сообщила о приостановке прокачки с 15 мая на неопределенное время до окончания санкций из-за событий на Украине.

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    Комментарии (4)

    xepnuminu
    пенсионеры российские ради сербов в нищете пребывают,
    а вучич в подпиндосники подался...
    AlBerkut
    То есть полной независимости стран уже нет...
    AlexZZZ
    Понятно, зассали...
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