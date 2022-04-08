Вучич объяснил, почему Сербия голосовала за выход России из СПЧ ООН

Сербия голосовала за выход России из Совета по правам человека ООН из-за угрозы санкций ей самой, в первую очередь в отношении поставок нефти в страну, заявил президент Александр Вучич.

Ранее ГА ООН проголосовала за приостановку участия РФ в СПЧ ООН из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.

«Есть вопросы не только из-за этого голосования. Люди спрашивают, почему мы не голосовали против или почему не воздержимся. Но если мы воздержимся, против нас будут одни и другие, давление станет еще больше. При этом сегодня принимается решение о судьбе Сербии — будем ли исключением из пакета санкций по нефти, прямо сегодня», — цитирует Вучича РИА Новости.