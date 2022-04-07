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    Полицейские штурмуют здание в Тель-Авиве, где может укрываться стрелок

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    Израильские полицейские штурмуют здание в центре Тель-Авива, где может укрываться террорист. Об этом 7 апреля сообщает 12-й канал израильского телевидения.

    Не исключено, что нападавший мог взять заложников, отмечает телеканал.

    В результате стрельбы два человека погибли, четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего ранены десять человек.

    Стрельба велась в нескольких местах в центре Тель-Авива, в том числе на улице Дизенгоф. Один из нападавших обезврежен. Полиция призывает граждан не покидать своих домов.

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