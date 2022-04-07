Полицейские штурмуют здание в Тель-Авиве, где может укрываться стрелок

Израильские полицейские штурмуют здание в центре Тель-Авива, где может укрываться террорист. Об этом 7 апреля сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Не исключено, что нападавший мог взять заложников, отмечает телеканал.



В результате стрельбы два человека погибли, четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего ранены десять человек.

Стрельба велась в нескольких местах в центре Тель-Авива, в том числе на улице Дизенгоф. Один из нападавших обезврежен. Полиция призывает граждан не покидать своих домов.