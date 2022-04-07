В Петербурге готовятся уничтожать имущество госпиталя в Ленэкспо. 14 марта он отработал последний день

Как говорится в пояснительной записке, на ремонт и обустройство «Ленэкспо» как временного госпиталя за время пандемии потратили более 1,3 млрд рублей. А теперь «часть указанного движимого имущества необходимо уничтожить в связи со значительным снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и нецелесообразностью его дальнейшего использования».



Деньги тратились на проведение строительно-монтажных, отделочных работ, закупку и монтаж оборудования, включая медицинское, прокладывались внутренние сети кислородоснабжения и так далее. Что именно из этого подлежит частичному уничтожению в записке не уточняется.