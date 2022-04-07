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    В Петербурге готовятся уничтожать имущество госпиталя в Ленэкспо. 14 марта он отработал последний день

    Власти Петербурга готовятся к уничтожению имущества из временного госпиталя в «Ленэкспо» на фоне снижения заболеваемости коронавирусом. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу и был 7 апреля опубликован на сайте Смольного.

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    Как говорится в пояснительной записке, на ремонт и обустройство «Ленэкспо» как временного госпиталя за время пандемии потратили более 1,3 млрд рублей. А теперь «часть указанного движимого имущества необходимо уничтожить в связи со значительным снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и нецелесообразностью его дальнейшего использования».

    Деньги тратились на проведение строительно-монтажных, отделочных работ, закупку и монтаж оборудования, включая медицинское, прокладывались внутренние сети кислородоснабжения и так далее. Что именно из этого подлежит частичному уничтожению в записке не уточняется.

    В документе отмечается, что характер имущества в «Ленэкспо» делает невозможным его признание «в установленном порядке непригодным для дальнейшего использования». И нужно принять отдельный порядок. В связи с чем и появился проект.

    14 марта госпиталь в «Ленэкспо» работал последний день. Над территорией выставочного комплекса витают большие планы по застройке. Однако ранее «Фонтанка» писала, что в Смольном рассматривают возможность продления договора аренды площадей «Ленэкспо» до конца 2022 года.

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