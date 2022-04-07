13 месяцев колонии получил многодетный петербуржец, протащивший инспектора по асфальту

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 7 апреля, отец троих детей Григорий Грицай на скамье подсудимых в этом году посидел не единожды. В начале января его приговорили за пьяную езду после административного наказания за аналогичное (264.1 УК). В качестве наказания отправили на 240 часов обязательных работ и на 2,5 года запретили садиться за руль.

Колпинский суд реальным сроком решил обуздать непреодолимую тягу к пьяным поездкам петербуржца, между приговорами едва не покалечившего инспектора ДПС. От дорог и бутылки его изолируют чуть больше чем на год.

Терпение подвело Грицая на первой же неделе после вступления приговора в силу. Согласно материалам, 21 января он выпил, сел за руль «Шевроле Нивы», покатался по Колпино и на Софийской улице, 236, привлёк внимание сотрудников ГИБДД.



На разговор водитель был не настроен, предъявлять полицейским, желавшим видеть документы, ему было нечего. Он вдавил газ так, что инспектор, державшийся за дверь «Шевроле», оказался на асфальте. Автомобилист протащил его не меньше пяти метров.



«Судом было установлено, что Грицай вину признал, раскаялся, трудоустроен, имеет на иждивении 3-х малолетних детей, сделал благотворительное пожертвование», – сообщили в пресс-службе.



Кроме статьи 264.1 Уголовного кодекса, Грицаю вменили насилие в отношении полицейского (318 УК). По совокупности приговоров Колпинский райсуд назначил ему 1 год 10 месяцев и 10 дней в колонии общего режима с 5-летним запретом на управление транспортом. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

