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    Правительство продлевает программу туристического кешбэка: куда уедут жители Петербурга и кого ждать в городе

    Правительство продлевает программу туристического кешбэка за поездки по России до 15 апреля. Это обойдется бюджету примерно в 2 млрд рублей, ожидается, что ей воспользуются не менее 1,5 млн человек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 7 апреля во время отчёта правительства в Госдуме. «Фонтанка» поинтересовалась, куда поедут жители Петербурга.

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    «Правительство приняло решение продлить ее до 15 апреля, чтобы сейчас у людей была возможность не торопясь подготовиться к лету. Так что еще не менее 1,5 млн наших туристов смогут приобрести путевку и отдохнуть в любом месте России», — отметил Мишустин.

    «Фонтанка» узнала у туроператоров, куда уезжают петербуржцы и кто едет в Петербург по программе туристического кешбэка. В историко-культурном центре «Серебряное кольцо» отметили, что у жителей пользуются популярностью туры в Вологду, Калининград, Нижний Новгород и поездки по Золотому кольцу. Из-за программы туристического кешбэка продажи туров и экскурсий выросли на 53%, поделились в центре. О повышении спроса на поездки рассказал и туроператор «Первые линии». Большинство петербуржцев покупают у них путевки в Вологду, Москву и Карелию. Среди гостей города популярны программы-конструкторы: туристы заселяются в Петербурге, а после едут на экскурсии в Царское Село, Петергоф и Кронштадт.

    В турагентстве Hottey-Tour поподробнее рассказали о гостях города: в Петербург чаще всего приезжают из Тюмени, Калининграда, с Алтая, из Москвы, Кавказских Минеральных Вод и Дагестана. Большая часть туристов берет путевки на лето и на майские праздники.

    По программе туристического кешбэка доступны поездки и проживание в гостинице длительностью от двух ночей. Турпродукт должен быть оплачен картой «Мир», в течение пяти дней на нее вернется 20% от стоимости поездки, максимум — 20 тысяч рублей.

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    Комментарии (1)

    hal9000
    Лучшеб кешбэк на бензин сделали..и машины подешевше продавали..в такой огромной стране нет ни одного автопроизводителя с адекватными машинами..?!..не умеют машины делать так делайте хотяб самолеты легкомоторные..самолеты то у нас умеют делать,правда военные..
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