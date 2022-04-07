Правительство продлевает программу туристического кешбэка: куда уедут жители Петербурга и кого ждать в городе

«Правительство приняло решение продлить ее до 15 апреля, чтобы сейчас у людей была возможность не торопясь подготовиться к лету. Так что еще не менее 1,5 млн наших туристов смогут приобрести путевку и отдохнуть в любом месте России», — отметил Мишустин.



«Фонтанка» узнала у туроператоров, куда уезжают петербуржцы и кто едет в Петербург по программе туристического кешбэка. В историко-культурном центре «Серебряное кольцо» отметили, что у жителей пользуются популярностью туры в Вологду, Калининград, Нижний Новгород и поездки по Золотому кольцу. Из-за программы туристического кешбэка продажи туров и экскурсий выросли на 53%, поделились в центре. О повышении спроса на поездки рассказал и туроператор «Первые линии». Большинство петербуржцев покупают у них путевки в Вологду, Москву и Карелию. Среди гостей города популярны программы-конструкторы: туристы заселяются в Петербурге, а после едут на экскурсии в Царское Село, Петергоф и Кронштадт.

