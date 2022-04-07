Ерохин и Сутормин подписали новые контракты с «Зенитом»

Ерохин в июне 2017-го перешел в «Зенит». За сине-бело-голубых провел 159 матчей, забил 33 мяча и сделал 18 результативных передач. Трехкратный чемпион страны, обладатель национального Кубка и двух Суперкубков России.

С Ерохиным соглашение подписано до конца сезона-2023/24, с Суторминым — до конца сезона-2024/25.

Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании новых контрактов с двумя игроками — Александром Ерохиным и Алексеем Суторминым. Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых 7 апреля.

Сутормин играет за петербуржцев с 8 июля 2019-го. В составе сине-бело-голубых провел 89 матчей, забил 13 мячей и сделал 12 результативных передач. Вместе с командой стал двукратным чемпионом России и обладателем национального Кубка.



8 октября 2021-го Сутормин дебютировал в национальной сборной России в игре со Словакией. Во втором матче, против Словении, вышел с капитанской повязкой. В третьей, против Кипра, отметился забитым мячом.

