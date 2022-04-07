Минфин предложит госбанкам отказаться от выплат дивидендов за 2021 год

«Мы считаем, что вопрос про дивиденды банков практически, можно сказать, решен в пользу банков, поскольку им требуется капитальная база, мы прекрасно это понимаем, банки достаточно много потеряли в нынешних условиях», — сказал он (цитата по «Интерфаксу» ).

Минфин предложит госбанкам отказаться от выплаты дивидендов за прошлый год, заявил глава ведомства Антон Силуанов 7 апреля журналистам в Госдуме. Ведомство планирует подходить к этому вопросу индивидуально, так как многие госкомпании пострадали из-за санкций.

Ранее Минфин заявлял, что считает возможной корректировку дивидендных политик российских банков. Антон Силуанов сообщил об этом 10 марта в ходе совещания Владимира Путина с правительством. Он отмечал, что финансовые организации «полностью обеспечиваются ликвидностью со стороны ЦБ», поэтому дивидендная политика может быть скорректирована.



Крупнейшие банки с госучастием до введения санкций планировали направить на дивиденды 50% от прибыли за 2021 год. Ранее Сбербанк (прибыль за 2021 год — 1,246 трлн рублей) выплачивал акционерам половину чистой прибыли по МСФО при условии достижения не менее 12,5% достаточности капитала, а ВТБ (прибыль за 2021 год — 327,4 млрд рублей) — не менее 25% чистой прибыли в виде дивидендов.



Еще до объявления санкций ЕС против российских банков член правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что выплата рекордного вознаграждения по дивидендам за 2021 год может быть под вопросом из-за нестабильности на рынках. 5 апреля глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк ждет общего решения правительства. Сбербанк же вопрос о дивидендах не комментировал с момента введения санкций.

