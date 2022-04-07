Ученики Плющенко получают премии за прыжки

Для учащихся академии по фигурному катанию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко разработана особая система мотивации. Как рассказал сам фигурист в своих социальных сетях, за сложные прыжки они получают специальные премии.



Размер премий бывший петербургский спортсмен раскрывать не стал, однако отметил их высокую эффективность. Он показал чистый четверной лутц, исполненный 14-летним воспитанником Никитой Сарновским.

