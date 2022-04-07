Редактора Википедии из Бреста приговорили к двум годам колонии за правки к статьям, «дискредитирующие Белоруссию»

В Бресте к двум годам колонии приговорили редактора Википедии 30-летнего Павла Перникова — его правки к статьям посчитали «дискредитирующими Белоруссию». Об этом 7 апреля сообщает правозащитный центр «Весна».



По версии следствия, в 2020 году Перников добавил в статью «Список смертей, связанных с протестами в Белоруссии» информацию о гибели активиста Геннадия Шутова, а также преамбулу со строчкой: «При этом власти и руководство МВД Республики Беларусь отрицают, что люди погибли от рук сотрудников правоохранительных органов». В марте 2021-го он также добавил в статью «Цензура в Белоруссии» строчку: «20 октября 2004 года в Минске была убита журналистка оппозиционной газеты «Салідарнасць» Вероника Черкасова».

