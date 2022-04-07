    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -1

    4 м/с, ю-в

    742мм

    100%

    Подробнее
    usd82.6eur90.6
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Европарламент выступил за немедленное эмбарго на импорт энергоресурсов из России

    4
    Печать

    Евродепутаты призвали Совет ЕС ввести дополнительные санкции против России, в том числе эмбарго на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива. Соответствующая резолюция была принята на заседании в Страсбурге 7 апреля, за нее проголосовали 513 парламентариев.

    «Депутаты Европарламента призывают к дополнительным карательным мерам, включая немедленное полное эмбарго на импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа из России», — сказано на сайте ЕП.

    Резолюция предполагает и ряд других ограничений, в том числе депутаты поддержали отключение всех российских банков от системы SWIFT.

    Ранее в ЕС обсуждали введение санкций на импорт российского угля. Отказ от нефти из РФ также считают возможным на протяжении года. Но пока в Евросоюзе отмечают, что целиком заменить газ из РФ не могут.

    Как пишет ТАСС со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, нефтяное эмбарго против России не входит в обсуждающийся сейчас пятый пакет санкций ЕС, но главы МИД Евросоюза рассмотрят его 11 апреля.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    Klaus_Nesanta
    слезаем с нефте-газовой иглы, запасаемся валежником... один человек перекроил всю мировую экономику и перечеркнул судьбы многих поколений своей страны... папа собчак в гробу переворачивается наверно
    07A
    Вот пошло настоящее веселье. Киборгам видимо совсем хреново, держат оборону на последних соплях.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний