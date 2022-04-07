Европарламент выступил за немедленное эмбарго на импорт энергоресурсов из России

Евродепутаты призвали Совет ЕС ввести дополнительные санкции против России, в том числе эмбарго на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива. Соответствующая резолюция была принята на заседании в Страсбурге 7 апреля, за нее проголосовали 513 парламентариев.
«Депутаты Европарламента призывают к дополнительным карательным мерам, включая немедленное полное эмбарго на импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа из России», — сказано на сайте ЕП.
Резолюция предполагает и ряд других ограничений, в том числе депутаты поддержали отключение всех российских банков от системы SWIFT.
Ранее в ЕС обсуждали введение санкций на импорт российского угля. Отказ от нефти из РФ также считают возможным на протяжении года. Но пока в Евросоюзе отмечают, что целиком заменить газ из РФ не могут.
Как пишет ТАСС со ссылкой на главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, нефтяное эмбарго против России не входит в обсуждающийся сейчас пятый пакет санкций ЕС, но главы МИД Евросоюза рассмотрят его 11 апреля.