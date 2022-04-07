Европарламент выступил за немедленное эмбарго на импорт энергоресурсов из России

Евродепутаты призвали Совет ЕС ввести дополнительные санкции против России, в том числе эмбарго на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива. Соответствующая резолюция была принята на заседании в Страсбурге 7 апреля, за нее проголосовали 513 парламентариев.



«Депутаты Европарламента призывают к дополнительным карательным мерам, включая немедленное полное эмбарго на импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа из России», — сказано на сайте ЕП.



Резолюция предполагает и ряд других ограничений, в том числе депутаты поддержали отключение всех российских банков от системы SWIFT.

