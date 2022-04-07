Суд в Петербурге отправил в колонию мужчину, который 16 лет скрывался от полицейских после успешного побега

Как сообщает 7 апреля городская прокуратура, в 2004 году злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Впоследствии его госпитализировали по медицинским показаниям. Находясь в больнице, он смог освободиться от наручников и незаметно сбежал. Полицейские нашли его только в 2020 году в селе под Белгородом.



За плечами у мужчины — пять краж, совершенных с января по февраль 2004-го на территории Приморского района Петербурга. Отмечается, что подсудимый присвоил себе кассовый аппарат с деньгами из одного магазина и карты связи международных и междугородных переговоров из киосков «Роспечати».

