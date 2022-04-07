Суд в Петербурге отправил в колонию мужчину, который 16 лет скрывался от полицейских после успешного побега

Как сообщает 7 апреля городская прокуратура, в 2004 году злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Впоследствии его госпитализировали по медицинским показаниям. Находясь в больнице, он смог освободиться от наручников и незаметно сбежал. Полицейские нашли его только в 2020 году в селе под Белгородом.
За плечами у мужчины — пять краж, совершенных с января по февраль 2004-го на территории Приморского района Петербурга. Отмечается, что подсудимый присвоил себе кассовый аппарат с деньгами из одного магазина и карты связи международных и междугородных переговоров из киосков «Роспечати».
Гражданина признали виновным в преступлениях, предусмотренных второй частью 158-й статьи УК РФ и первой частью 313-й статьи УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба; побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении).
Суд по совокупности преступлений окончательно ему назначил наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, отметили в прокуратуре.
Приговор пока не вступил в законную силу.