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    Суд в Петербурге отправил в колонию мужчину, который 16 лет скрывался от полицейских после успешного побега

    Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, который 16 лет прятался от правоохранителей из-за нескольких краж.

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    Как сообщает 7 апреля городская прокуратура, в 2004 году злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Впоследствии его госпитализировали по медицинским показаниям. Находясь в больнице, он смог освободиться от наручников и незаметно сбежал. Полицейские нашли его только в 2020 году в селе под Белгородом.

    За плечами у мужчины — пять краж, совершенных с января по февраль 2004-го на территории Приморского района Петербурга. Отмечается, что подсудимый присвоил себе кассовый аппарат с деньгами из одного магазина и карты связи международных и междугородных переговоров из киосков «Роспечати».

    Гражданина признали виновным в преступлениях, предусмотренных второй частью 158-й статьи УК РФ и первой частью 313-й статьи УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба; побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении).

    Суд по совокупности преступлений окончательно ему назначил наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, отметили в прокуратуре.

    Приговор пока не вступил в законную силу.

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    Комментарии (1)

    Софокл Аристархович
    Теперь есть возможность неспешно заняться математикой:
    "... год - за побег,
    три - за детсад..." (к/ф "Джентльмены удачи")
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