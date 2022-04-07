В Петербурге открыли производство полиэтиленовых труб для газопроводов мощностью 700 км в год

Петербургское предприятие «Петерпайп» открыло на Октябрьской набережной новую производственную линию по выпуску полиэтиленовых труб. Основным потребителем станет Группа «Газпром межрегионгаз», реализующая программу газификации и догазификации по всей стране.

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Инвестиции в строительство трех линий по производству полиэтиленовых труб в Петербурге составили 78 млн рублей, из них 52,6% собственных средств и 47,4% привлечены в виде займа Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга. Максимальная мощность производства составит 3 км в день, объем поставок — 700 км труб среднего диаметра в год. Генеральный директор ЗАО «Петерпайп» Анатолий Игнатов рассказал, что предприятие будет выпускать трубы диаметром от 20 до 630 мм, полностью закрывая потребности газовой отрасли. Недавно предприятие также открыло производство в Боровичах (Новгородская область), еще 2 линии арендуются в других регионах. Сырье — российская полиэтиленовая крошка производства «Казаньоргсинтез» (входит в группу «Сибур»).



Председатель комитета по промышленной политике инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик подчеркнул, что «Петерпайп» пользовался поддержкой города, и возможность получить такую поддержку для предприятий города будет расширяться — Фонд развития промышленности докапитализирован на 2 млрд рублей, а размер льготного займа будет увеличен до 300 млн рублей.

По словам генерального директора Группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, газовики полностью обеспечены трубами, при этом на газовую отрасль приходится около 15% всего потребления полиэтиленовых труб, производящихся в России. Однако, если заводов будет не 40, а 60, конкуренция приведет к росту качества и снижению цен. Густов также отметил, что работу по импортозамещению в компании начали около 10 лет назад, определив узкие места — это трубы, запорная арматура, газопотребляющее оборудование, газорегулирующее оборудование, газовые плиты, котлы. И на сегодняшний день практически 100% необходимого оборудования для газификации и догазификации уже производится в России.



Председатель комитета по промышленной политике инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, генеральный директор Группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и генеральный директор ЗАО «Петерпайп» Анатолий Игнатов Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Импортозамещение — это наша газовая независимость, если хотите — пропуск в будущее. Сегодня уже подано 754 тысячи заявок на догазификацию от жителей России, строительство газопроводов ведется по всей стране, — отметил Сергей Густов. — Это требует увеличения объемов производства. Открытие новой линии на заводе «Петерпайп», работающей полностью на отечественном сырье, обеспечит растущие потребности в материалах не только Ленинградской области, Петербурга и Карелии, но и всех российских регионов».

Продолжением работы с газовиками будет создание на площадке «Петерпайп» производства электросварных фитингов. Как объяснил Сергей Густов, это достаточно простое и дешевое изделие, которое раньше закупали за рубежом, но целесообразно и его импортозамещение.

В планах «Газпром межрегионгаза» строительство 3,5 тыс. км газовых сетей в рамках программы газификации, а также догазификация домовладений в 21 тысяче населенных пунктов по всей России. На сегодняшний день уже заключено более 300 тыс. договоров на догазификацию, 500 тыс. заявок принято в работу.

