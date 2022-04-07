«Кина» не будет. Латвийскому дальнобойщику не дали вывезти из России пластинки группы Цоя

На международном автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе во время таможенного досмотра тягача гражданина Латвии обнаружили картонные коробки с 63 комплектами грампластинок «Начальник Камчатки» группы «Кино», выпущенными в ФРГ, сообщает 7 апреля пресс-служба Псковской таможни. Альбомы лежали в кабине тягача, в одном из поддонов, используемых для перемещения товаров. Каждый был упакован в индивидуальную коробку и содержал по две пластинки и журнал.
По заключению эксперта, рыночная стоимость 63 новых комплектов превышает 400 тысяч рублей. Их нужно было задекларировать в общем порядке с подачей декларации на товары, однако водитель таможенную декларацию не заполнял и о перемещаемом лично им товаре не заявлял. Сотрудники таможни усмотрели в этом состав административного правонарушения по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.