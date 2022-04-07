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    «Кина» не будет. Латвийскому дальнобойщику не дали вывезти из России пластинки группы Цоя

    Несколько десятков одинаковых пластинок рок-группы «Кино» нашли сотрудники Псковской таможни в грузовике гражданина Латвии, выезжавшего из России. Общая стоимость комплектов превысила 400 тысяч рублей.

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    На международном автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе во время таможенного досмотра тягача гражданина Латвии обнаружили картонные коробки с 63 комплектами грампластинок «Начальник Камчатки» группы «Кино», выпущенными в ФРГ, сообщает 7 апреля пресс-служба Псковской таможни. Альбомы лежали в кабине тягача, в одном из поддонов, используемых для перемещения товаров. Каждый был упакован в индивидуальную коробку и содержал по две пластинки и журнал.

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    По заключению эксперта, рыночная стоимость 63 новых комплектов превышает 400 тысяч рублей. Их нужно было задекларировать в общем порядке с подачей декларации на товары, однако водитель таможенную декларацию не заполнял и о перемещаемом лично им товаре не заявлял. Сотрудники таможни усмотрели в этом состав административного правонарушения по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.

    Фото: пресс-служба Псковской таможни
    Фото: пресс-служба Псковской таможни

    «Начальник Камчатки» — третий студийный альбом рок-группы «Кино», записанный в 1984 году. Название альбома отсылает к советской киноленте «Начальник Чукотки».

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    Комментарии (3)

    265056402
    там бы картины вернуть, а это просто контрабанда
    265055770
    Что-то дороговато за 63 куска пластика
    BARSUKA
    название отсылает к месту работы Цоя
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