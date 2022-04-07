«Коммерсантъ»: В России наметился дефицит контактных линз

Как сообщает 7 апреля «Коммерсантъ», наличие дефицита контактных линз этого бренда в рознице изданию подтвердили представители трех салонов оптики, непросто заказать продукцию и в онлайне — поставку там ожидают в конце апреля.



Напомним, в конце марта Johnson & Johnson объявила о приостановке поставок своих средств личной гигиены в Россию в связи с ситуацией на Украине, однако это не касалось линз.



По словам источников «Ъ», проблемы с Acuvue начались еще в марте — тогда производитель ограничил отгрузки объемов, запрашиваемых розницей. Так, до 10 марта J & J отгружала линзы полностью, а затем начала поставлять только специализированные товары — к примеру, линзы для людей с астигматизмом. Поставки возобновились 1 апреля, но в небольшом объеме.

