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    «Коммерсантъ»: В России наметился дефицит контактных линз

    Наиболее популярные в России линзы Acuvue стали дефицитными. На их долю приходится половина импорта этой продукции в страну.

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    Как сообщает 7 апреля «Коммерсантъ», наличие дефицита контактных линз этого бренда в рознице изданию подтвердили представители трех салонов оптики, непросто заказать продукцию и в онлайне — поставку там ожидают в конце апреля.

    Напомним, в конце марта Johnson & Johnson объявила о приостановке поставок своих средств личной гигиены в Россию в связи с ситуацией на Украине, однако это не касалось линз.

    По словам источников «Ъ», проблемы с Acuvue начались еще в марте — тогда производитель ограничил отгрузки объемов, запрашиваемых розницей. Так, до 10 марта J & J отгружала линзы полностью, а затем начала поставлять только специализированные товары — к примеру, линзы для людей с астигматизмом. Поставки возобновились 1 апреля, но в небольшом объеме.

    Ограничения отгрузок, по данным собеседника издания, вызваны повышенным спросом в марте — люди закупали продукцию впрок на фоне скачков курса валют. Производитель, считает другой источник, продолжит квотирование во втором квартале.

    Представитель одной из сетей оптик добавил, что другие производители, включая Bausch & Lomb, CooperVision, Alcon, Ciba Vision, сейчас не устанавливают квоты на поставки в Россию. Между тем сроки поставок увеличены из-за возникших логистических сложностей.

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    Комментарии (1)

    07A
    А не надо комментарии на Фонтанке сутками строчить!
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